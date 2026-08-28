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Anderson Talisca, Al-Jazira yolcusu!

Fenerbahçe ve Al-Jazira, Anderson Talisca transferi için anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 18:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca, Al-Jazira yolcusu!
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Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yollar ayrılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertiler, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için BAE'den Al-Jazira ile anlaşma sağladı.

Golcü futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe forması altında toplamda 75 maçta süre bulan Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.





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