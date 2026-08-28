Anderson Talisca, Al-Jazira yolcusu!

Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yollar ayrılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertiler, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için BAE'den Al-Jazira ile anlaşma sağladı.
Golcü futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe forması altında toplamda 75 maçta süre bulan Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.
Golcü futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe forması altında toplamda 75 maçta süre bulan Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.