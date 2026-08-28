28 Aðustos
Gençlerbirliði-Erzurumspor
21:30
28 Aðustos
Keçiörengücü-Ümraniye
2-2
28 Aðustos
Pendikspor-Bandýrmaspor
1-1
28 Aðustos
Antalyaspor-Sarýyer
21:30
28 Aðustos
Muðlaspor-Boluspor
21:30
28 Aðustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
21:30
28 Aðustos
C.Palace-M.City
22:00
28 Aðustos
Racing Santander-Elche
3-0DA
28 Aðustos
Alaves-Villarreal
22:30
28 Aðustos
AC Milan-Venezia
21:45
28 Aðustos
Lille-PSG
21:45
28 Aðustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
0-01'
28 Aðustos
Rio Ave-Sporting CP
22:15

CANLI: Türkiye - Polonya

A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Trendyol 2026 Avrupa Þampiyonasý A Grubu'ndaki beþinci ve son maçýnda Polonya ile karþýlaþýyor.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 28 Aðustos 2026 18:54 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Aðustos 2026 20:59
Haber: AA, Fotoðraf: AA
CANLI: Türkiye - Polonya
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A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Trendyol 2026 Avrupa Þampiyonasý A Grubu'ndaki beþinci ve son maçýnda Polonya ile karþý karþýya geliyor. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla CANLI: 4. SET

TÜRKÝYE: 19
POLONYA: 14

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1. SET SONUCU
TÜRKÝYE 25-15 POLONYA


2. SET SONUCU
TÜRKÝYE 21-25 POLONYA


3. SET SONUCU
TÜRKÝYE 22-25 POLONYA

 

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