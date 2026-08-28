A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Trendyol 2026 Avrupa Þampiyonasý A Grubu'ndaki beþinci ve son maçýnda Polonya ile karþý karþýya geliyor. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE CANLI: 4. SET
TÜRKÝYE: 19
POLONYA: 14
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1. SET SONUCU
TÜRKÝYE 25-15 POLONYA
2. SET SONUCU
TÜRKÝYE 21-25 POLONYA
3. SET SONUCU
TÜRKÝYE 22-25 POLONYA
TÜRKÝYE: 19
POLONYA: 14
SAYFA SÜREKLÝ GÜNCELLENMEKTEDÝR, TIKLAYINIZ
1. SET SONUCU
TÜRKÝYE 25-15 POLONYA
2. SET SONUCU
TÜRKÝYE 21-25 POLONYA
3. SET SONUCU
TÜRKÝYE 22-25 POLONYA