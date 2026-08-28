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Rafael Leao, Galatasaray için geliyor

Galatasaray, Milan ve Rafael Leao ile anlaşma sağladı. Portekizli futbolcunun, Galatasaray'a transferi için cumartesi sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 19:17 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 19:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rafael Leao, Galatasaray için geliyor
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Galatasaray, Milan forması giyen ve uzun süredir gündemde yer alan Rafael Leao'da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Milan ve Rafael Leao ile anlaşma sağladı.

TRANSFERİN ŞARTLARI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyecek.

Rafael Leao, Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak. Portekizli yıldız yıllık net 12 milyon euro ve bonuslar kazanacak.

OSIMHEN ETKİSİ

Rafael Leao'nun Galatasaray tercihinde Victor Osimhen de etkili oldu. Osimhen, Portekizli yıldızı telefonla aradı ve Galatasaray için ikna etti.

İSTANBUL'A GELİYOR

HT Spor'un haberine göre, Galatasaraylı yetkililer, Rafael Leao için bu gece (Cuma) Milano'ya gidiyor. Portekizli yıldız oyuncu, yarın sabah (Cumartesi) İstanbul'da olacak.



Galatasaray


SEZON PERFORMANSI

Rafael Leao, Milan formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

 

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