Galatasaray, Milan forması giyen ve uzun süredir gündemde yer alan Rafael Leao'da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Milan ve Rafael Leao ile anlaşma sağladı.
TRANSFERİN ŞARTLARI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyecek.
Rafael Leao, Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak. Portekizli yıldız yıllık net 12 milyon euro ve bonuslar kazanacak.
OSIMHEN ETKİSİ
Rafael Leao'nun Galatasaray tercihinde Victor Osimhen de etkili oldu. Osimhen, Portekizli yıldızı telefonla aradı ve Galatasaray için ikna etti.
İSTANBUL'A GELİYOR
HT Spor'un haberine göre, Galatasaraylı yetkililer, Rafael Leao için bu gece (Cuma) Milano'ya gidiyor. Portekizli yıldız oyuncu, yarın sabah (Cumartesi) İstanbul'da olacak.
SEZON PERFORMANSI
Rafael Leao, Milan formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
TRANSFERİN ŞARTLARI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyecek.
Rafael Leao, Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak. Portekizli yıldız yıllık net 12 milyon euro ve bonuslar kazanacak.
OSIMHEN ETKİSİ
Rafael Leao'nun Galatasaray tercihinde Victor Osimhen de etkili oldu. Osimhen, Portekizli yıldızı telefonla aradı ve Galatasaray için ikna etti.
İSTANBUL'A GELİYOR
HT Spor'un haberine göre, Galatasaraylı yetkililer, Rafael Leao için bu gece (Cuma) Milano'ya gidiyor. Portekizli yıldız oyuncu, yarın sabah (Cumartesi) İstanbul'da olacak.
SEZON PERFORMANSI
Rafael Leao, Milan formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.