28 Ağustos
Gençlerbirliği-Erzurumspor
21:30
28 Ağustos
Keçiörengücü-Ümraniye
2-2
28 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
1-1
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
21:30
28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
21:30
28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
21:30
28 Ağustos
C.Palace-M.City
22:00
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
3-0DA
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
22:30
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
21:45
28 Ağustos
Lille-PSG
21:45
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
21:00
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
22:15

Galatasaray'a Richard Rios yanıtı!

Galatasaray, Richard Rios transferi için Benfica ile temasa geçti. Benfica, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için en az 35 milyon euro bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 19:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Richard Rios yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Galatasaray'dan orta saha transferi için Richard Rios hamlesi geldi.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Record'da yer alan habere göre, Galatasaray, 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu ile ilgileniyor ve bu transfer için Benfica ile temasa geçti.

Galatasaray, Richard Rios transferi için önümüzdeki günlerde Benfica'ya resmi bir teklifte bulunabilir.

BEKLENTİ 35 MİLYON EURO

Benfica, Galatasaray'ın ilgilendiği ve durumunu sorduğu Richard Rios'u 35 milyon euro'nun altına bırakmak istemiyor.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica'ya geçen yıl imza atan Richard Rios, Portekiz ekibinde 51 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı orta saha oyuncusunun, Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.  



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.