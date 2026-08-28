Galatasaray'dan orta saha transferi için Richard Rios hamlesi geldi.
GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Record'da yer alan habere göre, Galatasaray, 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu ile ilgileniyor ve bu transfer için Benfica ile temasa geçti.
Galatasaray, Richard Rios transferi için önümüzdeki günlerde Benfica'ya resmi bir teklifte bulunabilir.
BEKLENTİ 35 MİLYON EURO
Benfica, Galatasaray'ın ilgilendiği ve durumunu sorduğu Richard Rios'u 35 milyon euro'nun altına bırakmak istemiyor.
PORTEKİZ PERFORMANSI
Benfica'ya geçen yıl imza atan Richard Rios, Portekiz ekibinde 51 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı orta saha oyuncusunun, Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Record'da yer alan habere göre, Galatasaray, 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu ile ilgileniyor ve bu transfer için Benfica ile temasa geçti.
Galatasaray, Richard Rios transferi için önümüzdeki günlerde Benfica'ya resmi bir teklifte bulunabilir.
BEKLENTİ 35 MİLYON EURO
Benfica, Galatasaray'ın ilgilendiği ve durumunu sorduğu Richard Rios'u 35 milyon euro'nun altına bırakmak istemiyor.
PORTEKİZ PERFORMANSI
Benfica'ya geçen yıl imza atan Richard Rios, Portekiz ekibinde 51 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı orta saha oyuncusunun, Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.