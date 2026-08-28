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Galatasaray'da Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek için geri sayım!

Galatasaray, Porto'dan Deniz Gül ve Al-Hilal'den Yusuf Akçiçek transferlerinde son aşamaya geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 18:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek için geri sayım!
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen ve uzun süredir gündemde yer alan Rafael Leao'nun transferi için geri sayıma geçti.

Nevzat Dindar'ın haberine göre, Rafael Leao için geri sayıma geçen Galatasaray, Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek transferlerinde de son aşamaya geldi.

Porto forması giyen santrfor Deniz Gül ve Al-Hilal forması giyen stoper Yusuf Akçiçek'in geleceklerinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



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