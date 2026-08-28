Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen ve uzun süredir gündemde yer alan Rafael Leao'nun transferi için geri sayıma geçti.
Nevzat Dindar'ın haberine göre, Rafael Leao için geri sayıma geçen Galatasaray, Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek transferlerinde de son aşamaya geldi.
Porto forması giyen santrfor Deniz Gül ve Al-Hilal forması giyen stoper Yusuf Akçiçek'in geleceklerinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Nevzat Dindar'ın haberine göre, Rafael Leao için geri sayıma geçen Galatasaray, Deniz Gül ve Yusuf Akçiçek transferlerinde de son aşamaya geldi.
Porto forması giyen santrfor Deniz Gül ve Al-Hilal forması giyen stoper Yusuf Akçiçek'in geleceklerinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.