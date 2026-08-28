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Beşiktaş, Fabio Miretti'yi açıkladı

Beşiktaş, Juventus'tan İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 19:48 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 19:57
Haber: Sporx.com
Beşiktaş, Fabio Miretti'yi açıkladı
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Beşiktaş, Juventus'tan Fabio Miretti transferini resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, İtalyan orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Miretti'nin satın alma opsiyonu ise 13 milyon euro olacak ve bu opsiyon 3 taksit halinde ödenecek.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Fabio Miretti'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Fabio Miretti'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

GEÇEN SEZON NE YAPTI?





23 yaşındaki Miretti, geçen sezon Juventus'ta 31 maçta süre buldu ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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