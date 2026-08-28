28 Aðustos
Gençlerbirliði-Erzurumspor
21:30
28 Aðustos
Keçiörengücü-Ümraniye
2-2
28 Aðustos
Pendikspor-Bandýrmaspor
1-1
28 Aðustos
Antalyaspor-Sarýyer
21:30
28 Aðustos
Muðlaspor-Boluspor
21:30
28 Aðustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
21:30
28 Aðustos
C.Palace-M.City
22:00
28 Aðustos
Racing Santander-Elche
3-0DA
28 Aðustos
Alaves-Villarreal
22:30
28 Aðustos
AC Milan-Venezia
21:45
28 Aðustos
Lille-PSG
21:45
28 Aðustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
21:00
28 Aðustos
Rio Ave-Sporting CP
22:15

Liverpool'da Bradley Barcola için geri sayým

Fenerbahçe'nin Þampiyonlar Ligi rakiplerinden Liverpool, kadrosunu PSG'den Bradley Barcola ile güçlendiriyor. Liverpool ve PSG, Fransýz hücum oyuncusunun transferi için anlaþma saðladý.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 28 Aðustos 2026 20:26
Haber: Sporx.com dýþ haberler, Fotoðraf: Imago
Liverpool'da Bradley Barcola için geri sayým
Klavye oklarý ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Liverpool, Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola transferi için geri sayýma geçti. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Liverpool, Fransýz hücum oyuncusunun transferi için Paris Saint-Germain ile anlaþma saðladý. Liverpool, 23 yaþýndaki futbolcunun transferi için bonuslar dahil 140 milyon euro bonservis ödeyecek.

Barcola, Liverpool'a transferi için cumartesi günü Ýngiltere'ye gidecek ve saðlýk kontrollerinden geçecek.

PSG'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Bradley Barcola, 13 gol attý ve 7 asist yaptý.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Þu An Popüler Ýçerikler

Keþfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansý
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi þekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanýlmaktadýr. Kiþisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamýnda toplanýp iþlenmektedir. Detaylý bilgi almak için Veri Politikamýzý / Aydýnlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanýmýný kabul etmiþ olacaksýnýz.