Liverpool, Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola transferi için geri sayýma geçti. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Liverpool, Fransýz hücum oyuncusunun transferi için Paris Saint-Germain ile anlaþma saðladý. Liverpool, 23 yaþýndaki futbolcunun transferi için bonuslar dahil 140 milyon euro bonservis ödeyecek.
Barcola, Liverpool'a transferi için cumartesi günü Ýngiltere'ye gidecek ve saðlýk kontrollerinden geçecek.
PSG'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Bradley Barcola, 13 gol attý ve 7 asist yaptý.
Barcola, Liverpool'a transferi için cumartesi günü Ýngiltere'ye gidecek ve saðlýk kontrollerinden geçecek.
PSG'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Bradley Barcola, 13 gol attý ve 7 asist yaptý.