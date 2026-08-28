1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına konuk oldu. Ümraniyespor, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Ümraniyespor'un gollerini 1. dakikada Oğuzcan Çalışkan (Kendi kalesine) ve 11. dakikada Alex Blanco attı.
Ankara Keçiörengücü'nün golleri ise 34. dakikada Oğuzcan Çalışkan ve 71. dakikada Mame Diouf'tan geldi.
Ankara Keçiörengücü'ne karşı 2-0 üstüntükten puan kaybeden Ümraniyespor, ligdeki ilk galibiyetini alma fırsatını kaçırdı.
Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü 5, Ümraniyespor 3 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Ankara Keçiörengücü, Boluspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Muğlaspor'u ağırlayacak.
Ankara Keçiörengücü'nün golleri ise 34. dakikada Oğuzcan Çalışkan ve 71. dakikada Mame Diouf'tan geldi.
Ankara Keçiörengücü'ne karşı 2-0 üstüntükten puan kaybeden Ümraniyespor, ligdeki ilk galibiyetini alma fırsatını kaçırdı.
Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü 5, Ümraniyespor 3 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Ankara Keçiörengücü, Boluspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Muğlaspor'u ağırlayacak.