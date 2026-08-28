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Fenerbahçe, Oppong transferini açıkladı

Fenerbahçe, Nice'ten savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong'un transferini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 21:12 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 21:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Oppong transferini açıkladı
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Fenerbahçe, Nice'ten savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong'un transferini resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong'un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecektir.

Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.00'de tüm basına açık olacaktır."

TRANSFERİN DETAYLARI

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Oppong transferi için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Nice, 22 yaşındaki stoperin sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.

Fenerbahçe, genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.







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