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Cengiz Ünder, Çorum'a imza attı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ya imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 20:48 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 20:52
Cengiz Ünder, Çorum'a imza attı
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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Teşekkürler Cengiz Ünder 2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ya imza attı.

Çorum'un açıklamasında, "Cengiz Ünder, artık kırmızı-siyah! Yeni hedefler, büyük mücadeleler ve nice zaferler için… Hoş geldin Cengiz Ünder!" denildi.







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