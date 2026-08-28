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Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe için açıklama

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, ligde Fenerbahçe ile oynayacakları maç için konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 21:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe için açıklama
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Samsunspor Başakanı Yüksel Yıldırım, Gazete Gerçek'e açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yıldırım, ligde Fenerbahçe ile oynayacakları maç için konuştu.

Yüksel Yıldırım'ın sözleri şu şekilde:

"Fenerbahçe çarşamba gecesi Türkiye'yi çok sevindirdi. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Fenerbahçe yorgun gibi gözüküyor ama inanılmaz bir motivasyonları var. Samsun'a da mutlak galibiyetle gelecekler.

Hedefimiz maçta önce yenilmemek sonra da alabilirsek 3 puan almak. Biz mutlak puan için maça çıkacağız. Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek. Bu benim Süper Lig'de dördüncü yılım. Süper Lig'de 4 büyük takımın Fenerbahçe dışında hepsini yendik. Sadece Fenerbahçe'yi yenemedik. Bu sefer de Fenerbahçe'yi yenelim istiyoruz.

Eksiklere rağmen inanılmaz güzel bir maç olacak. Biz oyunumuzu oynayacağız. Fenerbahçe de oyununu oynayacak. İlginç ve güzel bir maç olacak. Kazanan Samsunspor olsun istiyorum. Mutlak galibiyet için maça çıkacağız ama en kötü beraberlik olsun diyoruz.

Umarım taraftarlarımız stadyumu doldurur. Biz taraftarımızın desteğiyle maçlarımızın çoğunu kazandık. Bu maçta da böyle olacağına inanıyorum."



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