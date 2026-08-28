1. Lig'in 4. haftasında Muğlaspor, sahasında Boluspor'u ağırladı. Muğlaspor, Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçı 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Muğlaspor'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 46. dakikalarda Yasin Uzunoğlu attı.
Boluspor, Juan Argüllo'nun 52. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından ligde ilk kez kazanan Muğlaspor, puanını 5 yaptı. Boluspor, 4 maç sonunda puanla tanışamadı.
Ligin gelecek haftasında Muğlaspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Boluspor ise sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Boluspor, Juan Argüllo'nun 52. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından ligde ilk kez kazanan Muğlaspor, puanını 5 yaptı. Boluspor, 4 maç sonunda puanla tanışamadı.
Ligin gelecek haftasında Muğlaspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Boluspor ise sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.