28 Ağustos
Gençlerbirliği-Erzurumspor
1-1
28 Ağustos
Keçiörengücü-Ümraniye
2-2
28 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
1-1
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
1-2
28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
2-0
28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
5-1
28 Ağustos
C.Palace-M.City
1-4
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
3-2
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
1-089'
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
2-0
28 Ağustos
Lille-PSG
2-2
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
2-3
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
0-4

Muğlaspor'dan ligde ilk galibiyet

1. Lig'de Muğlaspor, sahasında Boluspor'u 2-0 yendi ve bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 23:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Muğlaspor'dan ligde ilk galibiyet
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1. Lig'in 4. haftasında Muğlaspor, sahasında Boluspor'u ağırladı. Muğlaspor, Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçı 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada Muğlaspor'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 46. dakikalarda Yasin Uzunoğlu attı.

Boluspor, Juan Argüllo'nun 52. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından ligde ilk kez kazanan Muğlaspor, puanını 5 yaptı. Boluspor, 4 maç sonunda puanla tanışamadı.

Ligin gelecek haftasında Muğlaspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Boluspor ise sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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