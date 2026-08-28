28 Ağustos
Gençlerbirliği-Erzurumspor
1-1
28 Ağustos
Keçiörengücü-Ümraniye
2-2
28 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
1-1
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
1-2
28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
2-0
28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
5-1
28 Ağustos
C.Palace-M.City
1-4
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
3-2
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
1-089'
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
2-0
28 Ağustos
Lille-PSG
2-2
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
2-3
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
0-4

Santarelli: "Hücumda hatalar yaptık"

A Milli Kadın Voleybol Takımım Başantrenörü Daniele Santarelli, Polonya maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 22:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Santarelli: 'Hücumda hatalar yaptık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, yenilmelerine rağmen karşılaşmaya iyi başladıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Santarelli, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mağlup oldukları için üzgün olduğunu kaydeden İtalyan başantrenör, "Bence iyi başladık. Takımda pozitif şeyler gördüm. İlk seti çok iyi geçirdik. Almanya maçındaki gibi iyi oynamıştık. Çok mutluydum. Sonra işler tersine döndü. Hücumda hatalar yaptık. Polonya gibi bir takıma karşı çok daha iyi oynamalısınız. Sonra gergin oynamaya başladık. 4. sette geri döndük. Fakat 5. sette iyi değildik. Üzgünüm çünkü yolumuza daha pozitif bir şekilde devam etmek isterdim. Sonuç önemli ama daha her şey bitmedi. Rakibimiz şimdi Azerbaycan olacak. Artık fazla hata yapamayız. Bu organizasyonda mücadele etmeye devam etmek önemli." ifadelerini kullandı.

Son 16 turundaki rakipleri Azerbaycan hakkında görüşlerini belirten Santarelli, "Rakibimiz Azerbaycan için çalışmam lazım. Uzman oyuncuları olduğunu biliyorum. Grup aşamasında sahalarında oynuyorlardı. Şimdi buraya gelecekler. Onları tamamen çalışmam lazım. Onları çalışmamıştım çünkü rakibimizin kim olacağını bilmiyordum. Aynı zamanda kendimize çalışmalıyız. Dünya üzerindeki bütün takımlara karşı oynayabilmeliyiz. Voleybol kalitemizi yüksek tutmalı ve dengeyi korumalıyız." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.