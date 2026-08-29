Almanya Bundelisga'nın ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Stuttgart'yı ağırladı. Bayern Münih, Allianz Arena'daki maçı 5-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bayern Münih, Dayot Upamecano'nun 21. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Stuttgart, Josha Vagnoman'ın 52'de attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
Bayern Münih, 55. dakikada Michael Olise, 57. dakikada Vagnoman (Kendi kalesine), 63. dakikada Olise ve 90. dakikada Luis Diaz'ın golleriyle maçı 5-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, sezona 3 puanla başladı. Stuttgart, ilk haftada puan alamadı.
Ligin gelecek haftasında Bayern Münih, Schalke 04 deplasmanına gidecek. Stuttgart, sahasında Köln'ü ağırlayacak.
Stuttgart, Josha Vagnoman'ın 52'de attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
Bayern Münih, 55. dakikada Michael Olise, 57. dakikada Vagnoman (Kendi kalesine), 63. dakikada Olise ve 90. dakikada Luis Diaz'ın golleriyle maçı 5-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, sezona 3 puanla başladı. Stuttgart, ilk haftada puan alamadı.
Ligin gelecek haftasında Bayern Münih, Schalke 04 deplasmanına gidecek. Stuttgart, sahasında Köln'ü ağırlayacak.