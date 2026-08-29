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Bayern Münih, sezona farklı başladı

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Stuttgart'ı 5-1 yendi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 23:30 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 00:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, sezona farklı başladı
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Almanya Bundelisga'nın ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Stuttgart'yı ağırladı. Bayern Münih, Allianz Arena'daki maçı 5-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bayern Münih, Dayot Upamecano'nun 21. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Stuttgart, Josha Vagnoman'ın 52'de attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Bayern Münih, 55. dakikada Michael Olise, 57. dakikada Vagnoman (Kendi kalesine), 63. dakikada Olise ve 90. dakikada Luis Diaz'ın golleriyle maçı 5-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, sezona 3 puanla başladı. Stuttgart, ilk haftada puan alamadı.

Ligin gelecek haftasında Bayern Münih, Schalke 04 deplasmanına gidecek. Stuttgart, sahasında Köln'ü ağırlayacak.

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