Fransa Ligue 1'in 2. haftasında PSG, Lille ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 bitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada ev sahibi Lille, 21. dakikada Hakon Haraldsson ve 84. dakikada Dilane Bakwa ile 2-0'ı buldu.
PSG, 84'ten sonra geri dönmeyi başardı. Konuk ekip Paris Saint-Germain, 90+1. dakikada Vitinha ve 90+5. dakikada Marquinhos'un golleriyle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.
Ev sahibi ekip Lille'de kaleyi Berke Özer korudu.
Paris Saint-Germain, bu sonucun ardından ligde 2 hafta sonunda 2 puana ulaştı. Lille, 2 haftada 4 puana ulaştı.
Ligin gelecek haftasında PSG, sahasında Monaco'yu ağırlayacak. Lille, Toulouse deplasmanında puan mücadelesi verecek.
PSG, 84'ten sonra geri dönmeyi başardı. Konuk ekip Paris Saint-Germain, 90+1. dakikada Vitinha ve 90+5. dakikada Marquinhos'un golleriyle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.
Ev sahibi ekip Lille'de kaleyi Berke Özer korudu.
Paris Saint-Germain, bu sonucun ardından ligde 2 hafta sonunda 2 puana ulaştı. Lille, 2 haftada 4 puana ulaştı.
Ligin gelecek haftasında PSG, sahasında Monaco'yu ağırlayacak. Lille, Toulouse deplasmanında puan mücadelesi verecek.