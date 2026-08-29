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Göztepe Zoumana Bagbema'nın peşinde

Göztepe'nin, SC Caen forması giyen 22 yaşındaki orta saha Zoumana Bagbema için görüşmelere başladığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 14:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe Zoumana Bagbema'nın peşinde
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fransa Ligue 3 temsilcisi SC Caen forması giyen Zoumana Bagbema için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.

BASEL VE GENT DE DEVREDE

Fildişi Sahilli asıllı Fransız futbolcuyla İsviçre temsilcisi Basel ve Belçika ekibi Gent'in de ilgilendiği kaydedildi.

Basel'in genç orta saha için Caen'e 1,5 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Göztepe'nin ise Basel ve Gent ile girdiği transfer yarışında Bagbema'yı kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve Caen yetkililerine iyi bir teklif sunduğu belirtildi.

PSG ALTYAPISINDAN YETİŞTİ





PSG altyapısından yetişen Zoumana Bagbema, bu sezon Caen formasıyla 3 karşılaşmada görev yaptı.

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