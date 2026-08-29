Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fransa Ligue 3 temsilcisi SC Caen forması giyen Zoumana Bagbema için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.
BASEL VE GENT DE DEVREDE
Fildişi Sahilli asıllı Fransız futbolcuyla İsviçre temsilcisi Basel ve Belçika ekibi Gent'in de ilgilendiği kaydedildi.
Basel'in genç orta saha için Caen'e 1,5 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bir teklif yaptığı öne sürüldü.
Göztepe'nin ise Basel ve Gent ile girdiği transfer yarışında Bagbema'yı kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve Caen yetkililerine iyi bir teklif sunduğu belirtildi.
PSG ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
PSG altyapısından yetişen Zoumana Bagbema, bu sezon Caen formasıyla 3 karşılaşmada görev yaptı.
BASEL VE GENT DE DEVREDE
Fildişi Sahilli asıllı Fransız futbolcuyla İsviçre temsilcisi Basel ve Belçika ekibi Gent'in de ilgilendiği kaydedildi.
Basel'in genç orta saha için Caen'e 1,5 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bir teklif yaptığı öne sürüldü.
Göztepe'nin ise Basel ve Gent ile girdiği transfer yarışında Bagbema'yı kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve Caen yetkililerine iyi bir teklif sunduğu belirtildi.
PSG ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
PSG altyapısından yetişen Zoumana Bagbema, bu sezon Caen formasıyla 3 karşılaşmada görev yaptı.