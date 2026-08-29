Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde galibiyet hedeflediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-beyazlı takımın maça iyi hazırlandığını belirten 28 yaşındaki futbolcu, büyük karşılaşmalarda konsantrasyon seviyelerinin daha yüksek olduğunu ifade etti.
"FENERBAHÇE'NİN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİ ÇALIŞTIK"
Celil Yüksel, karşılaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Böyle büyük maçlarda her zaman daha fazla konsantre oluyoruz. Biz kendi gücümüzün farkındayız. Ona göre de idman yapıyoruz zaten. Her maç özel çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin de olumlu ve olumsuz yönlerini iyi çalıştık. İnşallah bu maçtan galibiyet almak istiyoruz. Yarın akşam güzel bir sonuç bizi bekliyor."
"BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"
Fenerbahçe'nin hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçı oynadığını hatırlatan Yüksel, rakibin yorgunluğunu düşünmeyeceklerini söyledi.
Tecrübeli futbolcu, "Ama Fenerbahçe büyük kulüp, rotasyona girecek bir sürü oyuncuları var. Biz onların yorgun olmasına değil, kendi işimize bakacağız. Yani biz maçı ne kadar çok istersek öyle sonuç alırız. Benim için her maç yeni bir başlangıç. Kendimi bu yönde hazırlıyorum. Her maça ayrı konsantre oluyorum. Diğer maçta neyi eksik yaptıysam onu geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah takıma her zaman yardımcı olmaya çalışırım." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA'YI ŞİMDİDEN ÖZLEDİK"
Geçen sezon Avrupa kupalarında mücadele ettiklerini hatırlatan Celil Yüksel, bu sezon Avrupa'da yer alamamanın burukluğunu yaşadıklarını belirtti.
Yüksel, "Bu sene Avrupa'ya gitmemenin bir burukluğu var içimizde. Çok güzel bir atmosfer yaşadık. Avrupa'yı şimdiden özledik. Bu yıl hedeften ziyade maç maç gidiyoruz. Sezon sonunda bizim nerede olacağımızı hep beraber göreceğiz." dedi.
SAMSUNSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Öte yandan Samsunspor, yarın oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Yaklaşık bir saat süren çalışmada futbolcular taktik çalışma yaptı.
Sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji ve Elayis Tavsan antrenmana katılmadı. Ali Diabate ile Tanguy Coulibaly ise tesislerde çalıştı.
"FENERBAHÇE'NİN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİNİ ÇALIŞTIK"
Celil Yüksel, karşılaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Böyle büyük maçlarda her zaman daha fazla konsantre oluyoruz. Biz kendi gücümüzün farkındayız. Ona göre de idman yapıyoruz zaten. Her maç özel çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin de olumlu ve olumsuz yönlerini iyi çalıştık. İnşallah bu maçtan galibiyet almak istiyoruz. Yarın akşam güzel bir sonuç bizi bekliyor."
"BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"
Fenerbahçe'nin hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçı oynadığını hatırlatan Yüksel, rakibin yorgunluğunu düşünmeyeceklerini söyledi.
Tecrübeli futbolcu, "Ama Fenerbahçe büyük kulüp, rotasyona girecek bir sürü oyuncuları var. Biz onların yorgun olmasına değil, kendi işimize bakacağız. Yani biz maçı ne kadar çok istersek öyle sonuç alırız. Benim için her maç yeni bir başlangıç. Kendimi bu yönde hazırlıyorum. Her maça ayrı konsantre oluyorum. Diğer maçta neyi eksik yaptıysam onu geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah takıma her zaman yardımcı olmaya çalışırım." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA'YI ŞİMDİDEN ÖZLEDİK"
Geçen sezon Avrupa kupalarında mücadele ettiklerini hatırlatan Celil Yüksel, bu sezon Avrupa'da yer alamamanın burukluğunu yaşadıklarını belirtti.
Yüksel, "Bu sene Avrupa'ya gitmemenin bir burukluğu var içimizde. Çok güzel bir atmosfer yaşadık. Avrupa'yı şimdiden özledik. Bu yıl hedeften ziyade maç maç gidiyoruz. Sezon sonunda bizim nerede olacağımızı hep beraber göreceğiz." dedi.
SAMSUNSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Öte yandan Samsunspor, yarın oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Yaklaşık bir saat süren çalışmada futbolcular taktik çalışma yaptı.
Sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji ve Elayis Tavsan antrenmana katılmadı. Ali Diabate ile Tanguy Coulibaly ise tesislerde çalıştı.