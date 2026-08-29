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28 Ağustos
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Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Semedo'nun yerine gelecek

Fenerbahçe'de ismi ayrılık iddiaları ile gündemde olan Nelson Semedo ile vedalaşıldığı takdirde sarı-lacivertlilerin Barcelona'nın genç sağ bekini transfer edeceği iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 12:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den sağ bek harekatı! Semedo'nun yerine gelecek
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Geçen sezon transfer edilen ancak fiyat performans açısından istenilen verim alınamayan Nelson Semedo'yla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Portekizli oyuncunun yerini genç bir isimle dolduracak.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ ADIM

Hem Semedo'nun maaşı hem de 10+4 kuralı nedeniyle bu bölgeye 23 yaş altı birini transfer etmek isteyen yönetim, Barcelona'nın 20 yaşındaki oyuncusu Hector Fort için resmi adımı attı.

Geçen sezonu Elche'de kiralık olarak geçiren İspanyol sağ bek için çalışma başlatan Fenerbahçe yönetimi, Semedo'yla vedalaşıldığı an; Fort'u İstanbul'a getirecek.

Barça'da Kounde ve Cancelo'nun arkasında kalan Fort da ayrılmak istiyor.

2024'TE A TAKIMA ÇIKTI





Barcelona'nın altyapısı olan La Masia'da yetişen Hector Fort, geçen sezon Elche'ye kiralandı.

Genç defans oyuncu, 38 lig maçında süre alırken, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Cancelo ve Kounde'nin arkasında kalan Fort'u Barça kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Hector Fort'un Barcelona ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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