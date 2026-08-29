Galatasaray'da forvet transferi için Jean-Philippe Mateta ismi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Crystal Palace forması giyen 29 yaşındaki Fransız santrfor için yeni bir hamle yapabileceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mateta daha önce menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmiş, taraflar arasında gerçekleştirilen ilk görüşmelerde ise ilerleme sağlanamamıştı.
MATETA DOSYASI YENİDEN AÇILDI
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, ilk temaslardan sonuç alamamasına rağmen Mateta'yı yeniden transfer listesine aldığı aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Galatasaray'ın yanı sıra Aston Villa, Manchester United ve Atletico Madrid'in de radarında olduğu ifade edildi.
1.92 metre boyundaki Mateta; fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve top saklama becerisiyle dikkat çekiyor. Fransız santrforun Crystal Palace ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
MATETA DOSYASI YENİDEN AÇILDI
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, ilk temaslardan sonuç alamamasına rağmen Mateta'yı yeniden transfer listesine aldığı aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Galatasaray'ın yanı sıra Aston Villa, Manchester United ve Atletico Madrid'in de radarında olduğu ifade edildi.
1.92 metre boyundaki Mateta; fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve top saklama becerisiyle dikkat çekiyor. Fransız santrforun Crystal Palace ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.