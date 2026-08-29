28 Ağustos
Gençlerbirliği-Erzurumspor
1-1
28 Ağustos
Keçiörengücü-Ümraniye
2-2
28 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
1-1
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
1-2
28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
2-0
28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
5-1
28 Ağustos
C.Palace-M.City
1-4
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
3-2
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
1-0
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
2-0
28 Ağustos
Lille-PSG
2-2
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
2-3
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
0-4

Galatasaray'dan Mateta için yeni hamle

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'yı yeniden gündemine aldığı belirtildi. Daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alamayan sarı-kırmızılıların Fransız golcü için yeni bir hamle yapabileceği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 10:31
Haber: Takvim
Galatasaray'dan Mateta için yeni hamle
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray'da forvet transferi için Jean-Philippe Mateta ismi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Crystal Palace forması giyen 29 yaşındaki Fransız santrfor için yeni bir hamle yapabileceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mateta daha önce menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmiş, taraflar arasında gerçekleştirilen ilk görüşmelerde ise ilerleme sağlanamamıştı.

MATETA DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, ilk temaslardan sonuç alamamasına rağmen Mateta'yı yeniden transfer listesine aldığı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Galatasaray'ın yanı sıra Aston Villa, Manchester United ve Atletico Madrid'in de radarında olduğu ifade edildi.

1.92 metre boyundaki Mateta; fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve top saklama becerisiyle dikkat çekiyor. Fransız santrforun Crystal Palace ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.