Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Leo Pereira'yı renklerine bağlamak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sözcü'de yer alan habere göre Flamengo, Leo Pereira için Beşiktaş'tan 18 milyon euro istedi. Siyah-beyazlıların ise teklifini 15 milyon euroya kadar çektiği belirtildi.
30 yaşındaki Brezilyalı stoper, Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.
30 yaşındaki Brezilyalı stoper, Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.