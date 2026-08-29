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28 Ağustos
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Beşiktaş'ta Leo Pereira için 3 milyon euro'luk fark

Beşiktaş, Flamengo'nun 18 milyon euro istediği Leo Pereira için teklifini 15 milyon euroya yükseltti. Siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakan Brezilyalı stoperin transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 10:48
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Leo Pereira için 3 milyon euro'luk fark
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Leo Pereira'yı renklerine bağlamak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sözcü'de yer alan habere göre Flamengo, Leo Pereira için Beşiktaş'tan 18 milyon euro istedi. Siyah-beyazlıların ise teklifini 15 milyon euroya kadar çektiği belirtildi.

30 yaşındaki Brezilyalı stoper, Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.





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