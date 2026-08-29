Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Fabio Miretti, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 206. yabancı futbolcu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, daha önce 58 farklı ülkeden 205 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalarken Miretti'nin transferiyle bu sayı 206'ya yükseldi.
Juventus'un açıklamasına göre siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanması halinde ise Juventus'a 3 taksitle 13 milyon Euro ödeme yapılacak.
BEŞİKTAŞ'IN 5. İTALYAN FUTBOLCUSU
Fabio Miretti'nin transferiyle Beşiktaş tarihinde forma giyen İtalyan futbolcu sayısı 5'e çıktı.
Siyah-beyazlılarda daha önce Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile ve Cher Ndour forma giydi. Miretti de Beşiktaş formasını giyecek 5. İtalyan futbolcu oldu.
GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI
Juventus altyapısından yetişen Miretti, geçen sezon İtalyan ekibinde Serie A'da 23, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve İtalya Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 31 karşılaşmada görev yaptı.
Genç orta saha, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
JUVENTUS ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
3 Ağustos 2003'te İtalya'nın Pinerolo kentinde dünyaya gelen Miretti, futbola Auxilium Saluzzo ve Cuneo 1905 altyapılarında başladı. İtalyan futbolcu, 2011 yılında Juventus altyapısına geçti.
Miretti, Juventus A Takımı'ndaki ilk maçına 8 Aralık 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Malmö karşısında çıktı.
İtalyan futbolcu, Juventus'ta 106 karşılaşmada 3 gol kaydederken, 2024-2025 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Genoa'da ise 26 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.
VLAHOVIC İLE YENİDEN BULUŞTU
Teknik direktör Vincenzo Italiano ile sezona başlayan Beşiktaş, uzun süredir takip ettiği Miretti'yi kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi.
Miretti, Beşiktaş'ın bir diğer transferi Dusan Vlahovic ile Juventus'un ardından İstanbul'da yeniden aynı takımda buluştu.
İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDA 1 KEZ OYNADI
Fabio Miretti, İtalya Milli Takımı formasını 1 kez giydi. 23 yaşındaki oyuncu, Kasım 2022'de Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın Avusturya ile oynadığı karşılaşmada A Milli Takım formasını ilk kez giydi.
BEŞİKTAŞ'IN 9. TRANSFERİ
Fabio Miretti, Beşiktaş'ın bu sezon gerçekleştirdiği 9. transfer oldu.
Siyah-beyazlılar daha önce Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Ernest Poku'yu kadrosuna katmıştı.
Juventus'un açıklamasına göre siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanması halinde ise Juventus'a 3 taksitle 13 milyon Euro ödeme yapılacak.
BEŞİKTAŞ'IN 5. İTALYAN FUTBOLCUSU
Fabio Miretti'nin transferiyle Beşiktaş tarihinde forma giyen İtalyan futbolcu sayısı 5'e çıktı.
Siyah-beyazlılarda daha önce Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile ve Cher Ndour forma giydi. Miretti de Beşiktaş formasını giyecek 5. İtalyan futbolcu oldu.
GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI
Juventus altyapısından yetişen Miretti, geçen sezon İtalyan ekibinde Serie A'da 23, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve İtalya Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 31 karşılaşmada görev yaptı.
Genç orta saha, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
JUVENTUS ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
3 Ağustos 2003'te İtalya'nın Pinerolo kentinde dünyaya gelen Miretti, futbola Auxilium Saluzzo ve Cuneo 1905 altyapılarında başladı. İtalyan futbolcu, 2011 yılında Juventus altyapısına geçti.
Miretti, Juventus A Takımı'ndaki ilk maçına 8 Aralık 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Malmö karşısında çıktı.
İtalyan futbolcu, Juventus'ta 106 karşılaşmada 3 gol kaydederken, 2024-2025 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Genoa'da ise 26 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.
VLAHOVIC İLE YENİDEN BULUŞTU
Teknik direktör Vincenzo Italiano ile sezona başlayan Beşiktaş, uzun süredir takip ettiği Miretti'yi kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi.
Miretti, Beşiktaş'ın bir diğer transferi Dusan Vlahovic ile Juventus'un ardından İstanbul'da yeniden aynı takımda buluştu.
İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDA 1 KEZ OYNADI
Fabio Miretti, İtalya Milli Takımı formasını 1 kez giydi. 23 yaşındaki oyuncu, Kasım 2022'de Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın Avusturya ile oynadığı karşılaşmada A Milli Takım formasını ilk kez giydi.
BEŞİKTAŞ'IN 9. TRANSFERİ
Fabio Miretti, Beşiktaş'ın bu sezon gerçekleştirdiği 9. transfer oldu.
Siyah-beyazlılar daha önce Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Ernest Poku'yu kadrosuna katmıştı.