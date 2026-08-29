Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılma hakkı kazanan Fenerbahçe, transfer döneminin son bölümünde savunmasını Nice forması giyen Kojo Peprah Oppong ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki Ganalı stoper sağlık kontrollerinden geçirilirken transfer de duyuruldu.
Geçen sezon Nice'te Oppong ile 21 resmi maçta çalışan teknik direktör Claude Puel, eski öğrencisinin gelişim süreci ve Fenerbahçe'ye sağlayabileceği katkıyla ilgili Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.
"MUAZZAM BİR GELİŞİM GÖSTERDİ"
Kariyerinde Monaco, Lille, Lyon, Leicester ve St. Etienne gibi takımlarda görev yapan, geçen sezon da Nice'i çalıştıran Claude Puel, Oppong'un özellikle düzenli forma şansı bulmasının ardından önemli bir gelişim gösterdiğini söyledi.
Puel, "Aralık ayında takımın başına geçtiğimde birçok merkez savunma oyuncusu sakatlıktan dolayı forma giyemiyordu; bu da onun pek çok maçta forma giymesini sağladı. Oppong, birçok taktiksel hata yapan ve duygusal oyun yönetiminde de yetersiz kalan genç bir defans oyuncusuydu. Ona gelişmesini sağlayan ciddi bir oyun süresi verdik ancak bunun yanı sıra video analizleri üzerinden de bolca çalışma yaptık. Sonucunda güvenilir ve çok iyi bir savunma oyuncusu haline gelerek muazzam bir gelişim gösterdi ve ilerleme kaydetti" dedi.
"GERÇEK BİR SAVUNMA OYUNCUSU"
Fransız teknik adam, Oppong'un saha içindeki özelliklerine de değinerek şu ifadeleri kullandı:
"O, çok iyi bir sürate sahip, gerçek bir savunma oyuncusu. Geriden oyun kurma tekniği oldukça başarılı. Ayrıca ikili mücadelelerde sağlam bir şekilde duruyor ve artık gençlik hatalarını tekrarlamıyor."
"TÜM YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK"
Oppong'un Fenerbahçe tercihini de değerlendiren Puel, sarı-lacivertli takımın genç oyuncu için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.
Puel, "Oppong, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden büyük bir kulübe geliyor; etrafı tecrübeli oyuncularla çevrili olacak. Onun çok büyük bir potansiyeli olduğunu ve tüm yeteneklerini harika bir takımda sergileyeceğini düşünüyorum. Bu sadece onun için değil, takımı için de iyi bir fırsat çünkü tüm niteliklerini ve olumlu zihniyetini takıma katacak." ifadelerini kullandı.
"GENÇ YAŞINA RAĞMEN LİDER"
Claude Puel, Oppong'un Nathan Ake ve Milan Skriniar'dan oluşan savunma hattına farklı özellikler katabileceğini de söyledi.
Deneyimli teknik adam, "Oyunu iyi okuma, sezgi, yerinde müdahale, geriden oyun kurma ve genç yaşına rağmen liderlik gibi niteliklere sahip. Sağda veya solda konumlanarak, üçlü ya da ikili savunma hattının merkezinde oynayabilir. Deneyimli bir oyuncunun yanında tüm azmini ve hızını ortaya koyacak; maç içinde zorlu durumlardan ve pozisyonlardan da kurtulmayı başarabilecektir." dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE BÜYÜK KATKI SAĞLAR"
Oppong'un Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamaya hazır olduğunu ifade eden Puel, doğru yönlendirme halinde oyuncunun Fenerbahçe'ye önemli katkı sağlayabileceğini belirtti.
Puel, "Doğru yönlendirmeyle Şampiyonlar Ligi'nde bile takıma büyük ve olumlu bir katkı sağlayabilir. Sonuç olarak, kendisi büyük potansiyele sahip bir oyuncu ve benim orada geçirdiğim süre boyunca önemli ilerleme kaydetti; bu da özellikle milli takıma katılmasını sağladı." ifadelerini kullandı.
ESKİ ÖĞRENCİLERİYLE KIYASLADI
Claude Puel, kariyerinde birlikte çalıştığı bazı savunma oyuncularını hatırlatarak Oppong'un potansiyeline ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
Fransız teknik adam, "Harry Maguire, Virgil van Dijk, William Saliba ve eski futbolcu Dante gibi oyuncularla çalıştım. Kojo Peprah Oppong'un farklı özellikleri var ama o da onlardan biri haline gelebilir" dedi.
Geçen sezon Nice'te Oppong ile 21 resmi maçta çalışan teknik direktör Claude Puel, eski öğrencisinin gelişim süreci ve Fenerbahçe'ye sağlayabileceği katkıyla ilgili Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.
"MUAZZAM BİR GELİŞİM GÖSTERDİ"
Kariyerinde Monaco, Lille, Lyon, Leicester ve St. Etienne gibi takımlarda görev yapan, geçen sezon da Nice'i çalıştıran Claude Puel, Oppong'un özellikle düzenli forma şansı bulmasının ardından önemli bir gelişim gösterdiğini söyledi.
Puel, "Aralık ayında takımın başına geçtiğimde birçok merkez savunma oyuncusu sakatlıktan dolayı forma giyemiyordu; bu da onun pek çok maçta forma giymesini sağladı. Oppong, birçok taktiksel hata yapan ve duygusal oyun yönetiminde de yetersiz kalan genç bir defans oyuncusuydu. Ona gelişmesini sağlayan ciddi bir oyun süresi verdik ancak bunun yanı sıra video analizleri üzerinden de bolca çalışma yaptık. Sonucunda güvenilir ve çok iyi bir savunma oyuncusu haline gelerek muazzam bir gelişim gösterdi ve ilerleme kaydetti" dedi.
"GERÇEK BİR SAVUNMA OYUNCUSU"
Fransız teknik adam, Oppong'un saha içindeki özelliklerine de değinerek şu ifadeleri kullandı:
"O, çok iyi bir sürate sahip, gerçek bir savunma oyuncusu. Geriden oyun kurma tekniği oldukça başarılı. Ayrıca ikili mücadelelerde sağlam bir şekilde duruyor ve artık gençlik hatalarını tekrarlamıyor."
"TÜM YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK"
Oppong'un Fenerbahçe tercihini de değerlendiren Puel, sarı-lacivertli takımın genç oyuncu için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.
Puel, "Oppong, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden büyük bir kulübe geliyor; etrafı tecrübeli oyuncularla çevrili olacak. Onun çok büyük bir potansiyeli olduğunu ve tüm yeteneklerini harika bir takımda sergileyeceğini düşünüyorum. Bu sadece onun için değil, takımı için de iyi bir fırsat çünkü tüm niteliklerini ve olumlu zihniyetini takıma katacak." ifadelerini kullandı.
"GENÇ YAŞINA RAĞMEN LİDER"
Claude Puel, Oppong'un Nathan Ake ve Milan Skriniar'dan oluşan savunma hattına farklı özellikler katabileceğini de söyledi.
Deneyimli teknik adam, "Oyunu iyi okuma, sezgi, yerinde müdahale, geriden oyun kurma ve genç yaşına rağmen liderlik gibi niteliklere sahip. Sağda veya solda konumlanarak, üçlü ya da ikili savunma hattının merkezinde oynayabilir. Deneyimli bir oyuncunun yanında tüm azmini ve hızını ortaya koyacak; maç içinde zorlu durumlardan ve pozisyonlardan da kurtulmayı başarabilecektir." dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE BÜYÜK KATKI SAĞLAR"
Oppong'un Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamaya hazır olduğunu ifade eden Puel, doğru yönlendirme halinde oyuncunun Fenerbahçe'ye önemli katkı sağlayabileceğini belirtti.
Puel, "Doğru yönlendirmeyle Şampiyonlar Ligi'nde bile takıma büyük ve olumlu bir katkı sağlayabilir. Sonuç olarak, kendisi büyük potansiyele sahip bir oyuncu ve benim orada geçirdiğim süre boyunca önemli ilerleme kaydetti; bu da özellikle milli takıma katılmasını sağladı." ifadelerini kullandı.
ESKİ ÖĞRENCİLERİYLE KIYASLADI
Claude Puel, kariyerinde birlikte çalıştığı bazı savunma oyuncularını hatırlatarak Oppong'un potansiyeline ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
Fransız teknik adam, "Harry Maguire, Virgil van Dijk, William Saliba ve eski futbolcu Dante gibi oyuncularla çalıştım. Kojo Peprah Oppong'un farklı özellikleri var ama o da onlardan biri haline gelebilir" dedi.