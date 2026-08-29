28 Ağustos
Gençlerbirliği-Erzurumspor
1-1
28 Ağustos
Keçiörengücü-Ümraniye
2-2
28 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
1-1
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
1-2
28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
2-0
28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
5-1
28 Ağustos
C.Palace-M.City
1-4
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
3-2
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
1-0
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
2-0
28 Ağustos
Lille-PSG
2-2
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
2-3
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
0-4

Fenerbahçe'ye kötü haber: Marcus Rashford

Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edilen Marcus Rashford'un geleceği netlik kazandı. İşte haberin detayları...

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 10:39
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye kötü haber: Marcus Rashford
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edilen Marcus Rashford cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz yıldızın geleceğine ilişkin tutumunda herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Rashford'un bu yaz Türk kulüplerinden birine transfer olmayacağı ve tamamen Manchester United'a odaklandığı belirtildi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER İHTİAMLI YOK

Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin bulunmadığı da vurgulandı.



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