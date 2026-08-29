Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddia edilen Marcus Rashford cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz yıldızın geleceğine ilişkin tutumunda herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
Rashford'un bu yaz Türk kulüplerinden birine transfer olmayacağı ve tamamen Manchester United'a odaklandığı belirtildi.
FENERBAHÇE'YE TRANSFER İHTİAMLI YOK
Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin bulunmadığı da vurgulandı.
Rashford'un bu yaz Türk kulüplerinden birine transfer olmayacağı ve tamamen Manchester United'a odaklandığı belirtildi.
FENERBAHÇE'YE TRANSFER İHTİAMLI YOK
Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin bulunmadığı da vurgulandı.