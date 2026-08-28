İtalya Serie A ikinci hafta maçında Milan, sahasında Venezia'yı ağırladı. Milan, San Siro'daki maçı 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milan'a galibiyeti getiren gollerden ilkini Paris Saint-Germain'den transfer edilen Gonçalo Ramos attı. Portekizli futbolcu, 69. dakikada ağları havalandırdı. Milan'ın diğer golünü Redouane Halhal 89. dakikada kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Milan, yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile yeni sezona 2'de 2 ile başladı ve puanını 6 yaptı. Venezia, iki maç sonunda puan alamadı.
Milan, ligin gelecek haftasında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Venezia ise Frosinone deplasmanında puan mücadelesi verecek.
Bu sonucun ardından Milan, yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile yeni sezona 2'de 2 ile başladı ve puanını 6 yaptı. Venezia, iki maç sonunda puan alamadı.
Milan, ligin gelecek haftasında Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Venezia ise Frosinone deplasmanında puan mücadelesi verecek.