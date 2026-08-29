Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Union Berlin ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadele 3-3 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Union Berlin, 3. dakikada Emmanuel Latte Lath ile öne geçti.
Eintracht Frankfurt 10, 11 ve 67. dakikada Younes Ebnoutalib'in golleriyle skoru 3-1'e getirdi.
Ev sahibinden Leopold Querfeld, 79. dakikada farkı 1'e indirdi.
Tim Starke, 90+2'de attığı golle skoru belirledi.
CAN UZUN 79 DAKİKA OYNADI
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Can Uzun, 79. dakikada yerini Love Arrhov'a bıraktı.
FRANKFURT 1 PUANLA BAŞLADI
Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başladı.
Eintracht Frankfurt, gelecek hafta Augsburg'u ağırlayacak. Union Berlin, Leverkusen'e konuk olacak.
Eintracht Frankfurt 10, 11 ve 67. dakikada Younes Ebnoutalib'in golleriyle skoru 3-1'e getirdi.
Ev sahibinden Leopold Querfeld, 79. dakikada farkı 1'e indirdi.
Tim Starke, 90+2'de attığı golle skoru belirledi.
CAN UZUN 79 DAKİKA OYNADI
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Can Uzun, 79. dakikada yerini Love Arrhov'a bıraktı.
FRANKFURT 1 PUANLA BAŞLADI
Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başladı.
Eintracht Frankfurt, gelecek hafta Augsburg'u ağırlayacak. Union Berlin, Leverkusen'e konuk olacak.