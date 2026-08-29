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Can Uzun oynadı, Frankfurt 90+2'de yıkıldı

Eintracht Frankfurt, 90+2'de yediği golle Berlin deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 18:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Can Uzun oynadı, Frankfurt 90+2'de yıkıldı
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Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Union Berlin ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadele 3-3 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Union Berlin, 3. dakikada Emmanuel Latte Lath ile öne geçti.

Eintracht Frankfurt 10, 11 ve 67. dakikada Younes Ebnoutalib'in golleriyle skoru 3-1'e getirdi.

Ev sahibinden Leopold Querfeld, 79. dakikada farkı 1'e indirdi.

Tim Starke, 90+2'de attığı golle skoru belirledi.

CAN UZUN 79 DAKİKA OYNADI

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Can Uzun, 79. dakikada yerini Love Arrhov'a bıraktı.

FRANKFURT 1 PUANLA BAŞLADI

Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başladı.

Eintracht Frankfurt, gelecek hafta Augsburg'u ağırlayacak. Union Berlin, Leverkusen'e konuk olacak.

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