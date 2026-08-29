29 Ağustos
Galatasaray-Göztepe
21:30
29 Ağustos
Konyaspor-Kocaelispor
1-047'
29 Ağustos
Gaziantep FK-Rizespor
21:30
29 Ağustos
Kayserispor-Bursaspor
0-045'
29 Ağustos
İstanbulspor-Karagümrük
1-149'
29 Ağustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
21:30
29 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
21:30
29 Ağustos
Elversberg-Leverkusen
3-2
29 Ağustos
FC Köln-Hoffenheim
3-2
29 Ağustos
Mainz 05-Paderborn
0-0
29 Ağustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
3-0
29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
3-3
29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
1-037'
29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
1-1
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-1
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
0-038'
29 Ağustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
1-05'
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
22:30
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
0-136'
29 Ağustos
Monza-Udinese
0-137'
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
1-036'
29 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
29 Ağustos
Strasbourg-Lens
2-190'
29 Ağustos
Auxerre-Angers
21:45
29 Ağustos
Brest-Toulouse
21:45
29 Ağustos
Lorient-Troyes
21:45
29 Ağustos
Lyon-Le Havre
21:45

Leipzig'den açılışta gövde gösterisi!

Almanya Bundesliga'nın 1. haftasında Leipzig, konuk ettiği Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 18:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Leipzig'den açılışta gövde gösterisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Almanya Bundesliga'nın 1. haftasında Leipzig, Mönchengladbach'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bote Baku, 49. dakikada Antonio Nusa ve 66. dakikada Rocco Reitz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Leipzig, sezona 3 puanla başlarken, Mönchengladbach ilk haftada puanla tanışamadı.

Bundesliga'nın 2. haftasında Leipzig, Werder Bremen'e konuk olacak. Mönchengladbach ise Elversberg'i ağırlayacak.

 

 

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.