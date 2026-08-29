Almanya Bundesliga'nın 1. haftasında Leipzig, Mönchengladbach'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bote Baku, 49. dakikada Antonio Nusa ve 66. dakikada Rocco Reitz kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Leipzig, sezona 3 puanla başlarken, Mönchengladbach ilk haftada puanla tanışamadı.
Bundesliga'nın 2. haftasında Leipzig, Werder Bremen'e konuk olacak. Mönchengladbach ise Elversberg'i ağırlayacak.
Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bote Baku, 49. dakikada Antonio Nusa ve 66. dakikada Rocco Reitz kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Leipzig, sezona 3 puanla başlarken, Mönchengladbach ilk haftada puanla tanışamadı.
Bundesliga'nın 2. haftasında Leipzig, Werder Bremen'e konuk olacak. Mönchengladbach ise Elversberg'i ağırlayacak.