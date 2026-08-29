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Beşiktaş'ın yeni transferleri siftah yaptı!

Beşiktaş, Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı. Yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, ilk idmanlarına çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 16:58
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın yeni transferleri siftah yaptı!
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü Arca Çorum FK'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, siyah-beyazlı ekipte ilk idmanlarına çıktı.



Antrenman, ısınma koşularıyla başlarken 5'e 2'nin ardından yarı sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.



Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.





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