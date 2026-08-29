İspanya La Liga II ekiplerinden Leganes, Como'dan Alvaro Morata'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. 33 yaşındaki futbolcu, Leganes'e transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Morata, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlardan teklifler almasına rağmen Leganes'i tercih ettiğini söyledi. İspanyol santrfor, "Bana inandılar, ben de bu projeye inandım. Kolay bir karardı. Hayat sadece turnuvaları kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan ibaret değil." diye konuştu.
Ülkesi İspanya'ya geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Morata, "Kulüp sahiplerine ve başkana gösterdikleri çaba için bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ülkesi İspanya'ya geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Morata, "Kulüp sahiplerine ve başkana gösterdikleri çaba için bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.