Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani'nin yeni takımı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arnavut orta saha oyuncusu, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcuyu Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz sezon Torino ve Beşiktaş'ta kiralık olarak görev yapan Arnavut futbolcu, kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkent kulübünde devam edecek.
Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcuyu Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz sezon Torino ve Beşiktaş'ta kiralık olarak görev yapan Arnavut futbolcu, kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkent kulübünde devam edecek.