Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın Samsunspor deplasmanında yer almayacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.
TALISCA PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Hakkında çıkan transfer haberlerinin ardından Anderson Talisca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.
Brezilyalı yıldız, paylaşımında, "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir." ifadelerine yer vermişti.
TALISCA PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Hakkında çıkan transfer haberlerinin ardından Anderson Talisca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.
Brezilyalı yıldız, paylaşımında, "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir." ifadelerine yer vermişti.