Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'nun transferi için oyuncu ve kulübü Milan ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Leao, İstanbul'a imza atmak için geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'DAN KAP
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
ifadesi kullanıldı.
İSTANBUL'A GELDİ, LEAO'DAN İLK SÖZLER
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, saat 16.45 sularında İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılı kulübe katıldığı için büyük mutluluk yaşadığını dile getiren yıldız isim, "Burada olduğum için çok mutluyum. George Gardi, bu transfer için haziran ayından beri çok uğraştı. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu da aynı şekilde çok çaba gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a katkı sağlamak için İstanbul'a geldiğini vurgulayan futbolcu, "Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlı ve mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok büyük mutluluklar yaşatacağız." dedi.
"DROGBA VE SNEIJDER GİBİ BÜYÜK OYUNCULAR GELDİ"
Galatasaray'ı uzun yıllardır yakından tanıdığını söyleyen yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı kulübün geçmişte kadrosuna kattığı dünyaca ünlü isimlere dikkat çekti.
"Galatasaray'ı zaten yıllardır biliyorum. Buraya Didier Drogba ve Wesley Sneijder gibi çok büyük oyuncular geldi." diyen futbolcu, taraftarlara da özel bir mesaj gönderdi.
Yeni transfer, "Galatasaray taraftarlarının ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Onlar için oynayacağım ve onlara mutluluk getireceğiz." şeklinde konuştu.
OSIMHEN MESAJI
Victor Osimhen ile yakın arkadaş olduğunu açıklayan yıldız isim, Nijeryalı golcüyle birlikte büyük başarılara imza atmak istediğini belirtti.
"Victor Osimhen ile çok iyi arkadaşız. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde birlikte çok iyi işler başaracağız." sözlerini kullanan futbolcu, bir an önce sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini de dile getirdi.
Yıldız oyuncu, "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bir an önce maça çıkmak istiyorum." dedi.
"GALATASARAY İÇİN ASTON VILLA'YI REDDETTİM"
Transfer tercihine ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulunan yeni transfer, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan gelen teklifi geri çevirdiğini açıkladı.
Yıldız futbolcu, "Galatasaray için Aston Villa'yı reddettim." sözleriyle sarı-kırmızılı kulübü tercih ettiğini ifade etti.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyecek.
Rafael Leao, Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak. Portekizli yıldız yıllık net 12 milyon euro ve bonuslar kazanacak.
OSIMHEN ETKİSİ
Rafael Leao'nun Galatasaray tercihinde Victor Osimhen de etkili oldu. Osimhen, Portekizli yıldızı telefonla aradı ve Galatasaray için ikna etti.
GALATASARAY İÇİN AÇIKLAMA
İstanbul'a gelmek için yola çıkan Leao, İtalya'da havalimanındaki açıklamasında, "Galatasaray için imzalamaktan çok mutluyum. Kariyerimin yeni ve önemli bir bölümü başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmaktan çok memnunum. Orada iyi işler başarabiliriz." dedi.
SEZON PERFORMANSI
Rafael Leao, Milan formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
ifadesi kullanıldı.
İSTANBUL'A GELDİ, LEAO'DAN İLK SÖZLER
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, saat 16.45 sularında İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılı kulübe katıldığı için büyük mutluluk yaşadığını dile getiren yıldız isim, "Burada olduğum için çok mutluyum. George Gardi, bu transfer için haziran ayından beri çok uğraştı. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu da aynı şekilde çok çaba gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a katkı sağlamak için İstanbul'a geldiğini vurgulayan futbolcu, "Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlı ve mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok büyük mutluluklar yaşatacağız." dedi.
"DROGBA VE SNEIJDER GİBİ BÜYÜK OYUNCULAR GELDİ"
Galatasaray'ı uzun yıllardır yakından tanıdığını söyleyen yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı kulübün geçmişte kadrosuna kattığı dünyaca ünlü isimlere dikkat çekti.
"Galatasaray'ı zaten yıllardır biliyorum. Buraya Didier Drogba ve Wesley Sneijder gibi çok büyük oyuncular geldi." diyen futbolcu, taraftarlara da özel bir mesaj gönderdi.
Yeni transfer, "Galatasaray taraftarlarının ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Onlar için oynayacağım ve onlara mutluluk getireceğiz." şeklinde konuştu.
OSIMHEN MESAJI
Victor Osimhen ile yakın arkadaş olduğunu açıklayan yıldız isim, Nijeryalı golcüyle birlikte büyük başarılara imza atmak istediğini belirtti.
"Victor Osimhen ile çok iyi arkadaşız. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde birlikte çok iyi işler başaracağız." sözlerini kullanan futbolcu, bir an önce sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini de dile getirdi.
Yıldız oyuncu, "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bir an önce maça çıkmak istiyorum." dedi.
"GALATASARAY İÇİN ASTON VILLA'YI REDDETTİM"
Transfer tercihine ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulunan yeni transfer, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan gelen teklifi geri çevirdiğini açıkladı.
Yıldız futbolcu, "Galatasaray için Aston Villa'yı reddettim." sözleriyle sarı-kırmızılı kulübü tercih ettiğini ifade etti.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyecek.
Rafael Leao, Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak. Portekizli yıldız yıllık net 12 milyon euro ve bonuslar kazanacak.
OSIMHEN ETKİSİ
Rafael Leao'nun Galatasaray tercihinde Victor Osimhen de etkili oldu. Osimhen, Portekizli yıldızı telefonla aradı ve Galatasaray için ikna etti.
GALATASARAY İÇİN AÇIKLAMA
İstanbul'a gelmek için yola çıkan Leao, İtalya'da havalimanındaki açıklamasında, "Galatasaray için imzalamaktan çok mutluyum. Kariyerimin yeni ve önemli bir bölümü başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmaktan çok memnunum. Orada iyi işler başarabiliriz." dedi.
SEZON PERFORMANSI
Rafael Leao, Milan formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.