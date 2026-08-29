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29 Aðustos
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19:00
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Ýstanbulspor-Karagümrük
19:00
29 Aðustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
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29 Aðustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
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16:30
29 Aðustos
FC Köln-Hoffenheim
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Mainz 05-Paderborn
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RB Leipzig-Mönchengladbach
16:30
29 Aðustos
Union Berlin-E. Frankfurt
16:30
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29 Aðustos
Bournemouth-Everton
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19:30
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29 Aðustos
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19:30
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29 Aðustos
Strasbourg-Lens
18:15
29 Aðustos
Auxerre-Angers
21:45
29 Aðustos
Brest-Toulouse
21:45
29 Aðustos
Lorient-Troyes
21:45
29 Aðustos
Lyon-Le Havre
21:45

Fenerbahçe - Beþiktaþ derbisinin tarihi belli oldu

Þampiyonlar Ligi takviminin açýklanmasýnýn ardýndan, Süper Lig'de oynanacak olan Baþakþehir - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beþiktaþ maçlarýnýn günleri TFF tarafýndan belirlendi.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 29 Aðustos 2026 14:54 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Aðustos 2026 14:56
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe - Beþiktaþ derbisinin tarihi belli oldu
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Süper Lig'in 4. haftasýnda oynanacak olan Baþakþehir - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beþiktaþ maçlarýnýn tarihleri açýklandý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla UEFA tarafýndan ilan edilen UEFA Þampiyonlar Ligi takvimine göre Ýstanbul Baþakþehir FK - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beþiktaþ müsabakalarýnýn günleri belirlenmiþtir.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklama þöyle:

"Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 4. hafta müsabakalarý sonrasýnda UEFA Þampiyonlar Ligi'nin lig aþamasýnda oynanacak olan 1. hafta maçlarýnda temsilcimiz Galatasaray'ýn Çarþamba günü müsabakasý olmasý nedeniyle Ýstanbul Baþakþehir FK müsabakasý 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Perþembe günü müsabakasý olmasý nedeniyle Fenerbahçe - Beþiktaþ müsabakasý 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacaktýr."





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