Süper Lig'in 4. haftasýnda oynanacak olan Baþakþehir - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beþiktaþ maçlarýnýn tarihleri açýklandý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE UEFA tarafýndan ilan edilen UEFA Þampiyonlar Ligi takvimine göre Ýstanbul Baþakþehir FK - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beþiktaþ müsabakalarýnýn günleri belirlenmiþtir.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklama þöyle:
"Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 4. hafta müsabakalarý sonrasýnda UEFA Þampiyonlar Ligi'nin lig aþamasýnda oynanacak olan 1. hafta maçlarýnda temsilcimiz Galatasaray'ýn Çarþamba günü müsabakasý olmasý nedeniyle Ýstanbul Baþakþehir FK müsabakasý 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Perþembe günü müsabakasý olmasý nedeniyle Fenerbahçe - Beþiktaþ müsabakasý 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacaktýr."
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklama þöyle:
"Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 4. hafta müsabakalarý sonrasýnda UEFA Þampiyonlar Ligi'nin lig aþamasýnda oynanacak olan 1. hafta maçlarýnda temsilcimiz Galatasaray'ýn Çarþamba günü müsabakasý olmasý nedeniyle Ýstanbul Baþakþehir FK müsabakasý 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Perþembe günü müsabakasý olmasý nedeniyle Fenerbahçe - Beþiktaþ müsabakasý 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacaktýr."