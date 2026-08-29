Kauno Zalgiris'e rövanşta 1-0 mağlup olsa da UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdıran Beşiktaş'ta gözler yeniden Trendyol Süper Lig'e çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik Direktör Vincenzo Italiano, Çorum FK ile pazartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynayacakları maçta ideal kadroya dönüş yapacak.
YILDIZLAR 11'E DÖNÜYOR
İtalyan hoca, Litvanya'ya götürmediği Leandro Trossard'ın yanı sıra Kauno Zalgiris maçında yedek beklettiği kaptan Orkun Kökçü'ye ilk 11'de forma verecek. Bu arada Kauno Zalgiris maçında 66 dakika sahada kalan Dusan Vlahovic'in fiziksel açıdan yüzde 100 hazır olmadığı görüldü.
Sırp golcü, Çorum FK maçında büyük olasılıkla kulübede yer alacak. Italiano'nun karşılaşmada Hyeongyu Oh'a 11'de görev vermesi bekleniyor.
YILDIZLAR 11'E DÖNÜYOR
İtalyan hoca, Litvanya'ya götürmediği Leandro Trossard'ın yanı sıra Kauno Zalgiris maçında yedek beklettiği kaptan Orkun Kökçü'ye ilk 11'de forma verecek. Bu arada Kauno Zalgiris maçında 66 dakika sahada kalan Dusan Vlahovic'in fiziksel açıdan yüzde 100 hazır olmadığı görüldü.
Sırp golcü, Çorum FK maçında büyük olasılıkla kulübede yer alacak. Italiano'nun karşılaşmada Hyeongyu Oh'a 11'de görev vermesi bekleniyor.