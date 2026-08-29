29 Aðustos
Galatasaray-Göztepe
21:30
29 Aðustos
Konyaspor-Kocaelispor
19:00
29 Aðustos
Gaziantep FK-Rizespor
21:30
29 Aðustos
Kayserispor-Bursaspor
19:00
29 Aðustos
Ýstanbulspor-Karagümrük
19:00
29 Aðustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
21:30
29 Aðustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
21:30
29 Aðustos
Elversberg-Leverkusen
16:30
29 Aðustos
FC Köln-Hoffenheim
16:30
29 Aðustos
Mainz 05-Paderborn
16:30
29 Aðustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
16:30
29 Aðustos
Union Berlin-E. Frankfurt
16:30
29 Aðustos
B. Dortmund-Hamburger SV
19:30
29 Aðustos
Liverpool-N. Forest
0-023'
29 Aðustos
Bournemouth-Everton
17:00
29 Aðustos
Coventry City-Hull City
17:00
29 Aðustos
Tottenham-Newcastle
19:30
29 Aðustos
Levante-Real Betis
18:00
29 Aðustos
Real Sociedad-Espanyol
20:00
29 Aðustos
Sevilla-Atletico Madrid
22:30
29 Aðustos
Fiorentina-Frosinone
19:30
29 Aðustos
Monza-Udinese
19:30
29 Aðustos
Sassuolo-Torino
19:30
29 Aðustos
Juventus-Parma
21:45
29 Aðustos
Strasbourg-Lens
18:15
29 Aðustos
Auxerre-Angers
21:45
29 Aðustos
Brest-Toulouse
21:45
29 Aðustos
Lorient-Troyes
21:45
29 Aðustos
Lyon-Le Havre
21:45

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Devler Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig etabýnda mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürü belli oldu.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 29 Aðustos 2026 14:10 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Aðustos 2026 14:25
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Devler Ligi fikstürü belli oldu
Klavye oklarý ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig etabýnda mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürü açýklandý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 3. torbadan katýlan Galatasaray, lig etabýnda Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart ve AEK (D) ile eþleþmiþti.

Galatasaray'ýn Þampiyonlar Ligi'nde maç takvimi þu þekilde:

1. Hafta:9 Eylül / Sporting CP - Galatasaray

2. Hafta:13 Ekim / Galatasaray - Barcelona

3. Hafta:21 Ekim / Lille - Galatasaray

4. Hafta:3 Kasým / Galatasaray - Stuttgart



Galatasaray


5. Hafta:24 Kasým / Galatasaray - Aston Villa

6. Hafta:8 Aralýk / AEK - Galatasaray

7. Hafta:19 Ocak / Galatasaray - Feyenoord

8. Hafta:27 Ocak / PSG - Galatasaray



UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 3. torbadan katýlan Fenerbahçe ise lig etabýnda Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shakhtar (D), Villarreal, Slavia Prag ve LASK (D) ile eþleþmiþti.

Fenerbahçe'nin ise þu þekilde:

1. Hafta:10 Eylül / Fenerbahçe - Roma

2. Hafta:14 Ekim / Aston Villa - Fenerbahçe

3. Hafta:20 Ekim / Fenerbahçe - Slavia Prag

4. Hafta:4 Kasým / Fenerbahçe - Liverpool

5. Hafta:25 Kasým / Shakhtar - Fenerbahçe

6. Hafta:9 Aralýk / LASK - Fenerbahçe

7. Hafta:20 Ocak / Fenerbahçe - Villarreal

8. Hafta:27 Ocak / Atletico Madrid - Fenerbahçe



UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasý sonrasýnda finale kadar oynanacak turlarýn tarihleri:

Son 16 play-off turu:16/17 ve 23/24 Þubat 2027

Son 16 turu:9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller:6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarý finaller:27/28 Nisan ve 4/5 Mayýs 2027

Final:5 Haziran 2027 (Madrid

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Þu An Popüler Ýçerikler

Keþfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansý
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi þekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanýlmaktadýr. Kiþisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamýnda toplanýp iþlenmektedir. Detaylý bilgi almak için Veri Politikamýzý / Aydýnlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanýmýný kabul etmiþ olacaksýnýz.