UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig etabýnda mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürü açýklandý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 3. torbadan katýlan Galatasaray, lig etabýnda Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart ve AEK (D) ile eþleþmiþti.
Galatasaray'ýn Þampiyonlar Ligi'nde maç takvimi þu þekilde:
1. Hafta:9 Eylül / Sporting CP - Galatasaray
2. Hafta:13 Ekim / Galatasaray - Barcelona
3. Hafta:21 Ekim / Lille - Galatasaray
4. Hafta:3 Kasým / Galatasaray - Stuttgart
5. Hafta:24 Kasým / Galatasaray - Aston Villa
6. Hafta:8 Aralýk / AEK - Galatasaray
7. Hafta:19 Ocak / Galatasaray - Feyenoord
8. Hafta:27 Ocak / PSG - Galatasaray
UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 3. torbadan katýlan Fenerbahçe ise lig etabýnda Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shakhtar (D), Villarreal, Slavia Prag ve LASK (D) ile eþleþmiþti.
Fenerbahçe'nin ise þu þekilde:
1. Hafta:10 Eylül / Fenerbahçe - Roma
2. Hafta:14 Ekim / Aston Villa - Fenerbahçe
3. Hafta:20 Ekim / Fenerbahçe - Slavia Prag
4. Hafta:4 Kasým / Fenerbahçe - Liverpool
5. Hafta:25 Kasým / Shakhtar - Fenerbahçe
6. Hafta:9 Aralýk / LASK - Fenerbahçe
7. Hafta:20 Ocak / Fenerbahçe - Villarreal
8. Hafta:27 Ocak / Atletico Madrid - Fenerbahçe
UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasý sonrasýnda finale kadar oynanacak turlarýn tarihleri:
Son 16 play-off turu:16/17 ve 23/24 Þubat 2027
Son 16 turu:9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller:6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarý finaller:27/28 Nisan ve 4/5 Mayýs 2027
Final:5 Haziran 2027 (Madrid
Galatasaray'ýn Þampiyonlar Ligi'nde maç takvimi þu þekilde:
1. Hafta:9 Eylül / Sporting CP - Galatasaray
2. Hafta:13 Ekim / Galatasaray - Barcelona
3. Hafta:21 Ekim / Lille - Galatasaray
4. Hafta:3 Kasým / Galatasaray - Stuttgart
5. Hafta:24 Kasým / Galatasaray - Aston Villa
6. Hafta:8 Aralýk / AEK - Galatasaray
7. Hafta:19 Ocak / Galatasaray - Feyenoord
8. Hafta:27 Ocak / PSG - Galatasaray
UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 3. torbadan katýlan Fenerbahçe ise lig etabýnda Atletico Madrid (D), Liverpool, Aston Villa (D), Roma, Shakhtar (D), Villarreal, Slavia Prag ve LASK (D) ile eþleþmiþti.
Fenerbahçe'nin ise þu þekilde:
1. Hafta:10 Eylül / Fenerbahçe - Roma
2. Hafta:14 Ekim / Aston Villa - Fenerbahçe
3. Hafta:20 Ekim / Fenerbahçe - Slavia Prag
4. Hafta:4 Kasým / Fenerbahçe - Liverpool
5. Hafta:25 Kasým / Shakhtar - Fenerbahçe
6. Hafta:9 Aralýk / LASK - Fenerbahçe
7. Hafta:20 Ocak / Fenerbahçe - Villarreal
8. Hafta:27 Ocak / Atletico Madrid - Fenerbahçe
UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasý sonrasýnda finale kadar oynanacak turlarýn tarihleri:
Son 16 play-off turu:16/17 ve 23/24 Þubat 2027
Son 16 turu:9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller:6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarý finaller:27/28 Nisan ve 4/5 Mayýs 2027
Final:5 Haziran 2027 (Madrid