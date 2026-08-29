Galatasaray'dan KAP: Rafael Leao

Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'nun transferi için oyuncu ve kulübü Milan ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'DAN KAP
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
ifadesi kullanıldı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray'dan Abdullah Kavukcu, Rafael Leao transfer için cuma gecesi İtalya'ya gitti. Portekizli yıldız oyuncu, cumartesi günü İstanbul'a gelecek. 27 yaşındaki futbolcunun saat 16.00 sularında İstanbul'a inmesi bekleniyor.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyecek.
Rafael Leao, Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak. Portekizli yıldız yıllık net 12 milyon euro ve bonuslar kazanacak.
OSIMHEN ETKİSİ
Rafael Leao'nun Galatasaray tercihinde Victor Osimhen de etkili oldu. Osimhen, Portekizli yıldızı telefonla aradı ve Galatasaray için ikna etti.
GALATASARAY İÇİN AÇIKLAMA
İstanbul'a gelmek için yola çıkan Leao, İtalya'da havalimanındaki açıklamasında, "Galatasaray için imzalamaktan çok mutluyum. Kariyerimin yeni ve önemli bir bölümü başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmaktan çok memnunum. Orada iyi işler başarabiliriz." dedi.
RAFAEL LEAO AÇIKLADI
Rafael Leao, Milan'ın cuma gecesi Venezia ile oynadığı maçın ardından, "Yarın Milano'dan ayrılıyorum." dedi.
Abdullah Kavukcu, Rafael Leao transferi için İtalya'da!
SEZON PERFORMANSI
Rafael Leao, Milan formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
ifadesi kullanıldı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray'dan Abdullah Kavukcu, Rafael Leao transfer için cuma gecesi İtalya'ya gitti. Portekizli yıldız oyuncu, cumartesi günü İstanbul'a gelecek. 27 yaşındaki futbolcunun saat 16.00 sularında İstanbul'a inmesi bekleniyor.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyecek.
Rafael Leao, Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak. Portekizli yıldız yıllık net 12 milyon euro ve bonuslar kazanacak.
OSIMHEN ETKİSİ
Rafael Leao'nun Galatasaray tercihinde Victor Osimhen de etkili oldu. Osimhen, Portekizli yıldızı telefonla aradı ve Galatasaray için ikna etti.
GALATASARAY İÇİN AÇIKLAMA
İstanbul'a gelmek için yola çıkan Leao, İtalya'da havalimanındaki açıklamasında, "Galatasaray için imzalamaktan çok mutluyum. Kariyerimin yeni ve önemli bir bölümü başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmaktan çok memnunum. Orada iyi işler başarabiliriz." dedi.
RAFAEL LEAO AÇIKLADI
Rafael Leao, Milan'ın cuma gecesi Venezia ile oynadığı maçın ardından, "Yarın Milano'dan ayrılıyorum." dedi.
Abdullah Kavukcu, Rafael Leao transferi için İtalya'da!
SEZON PERFORMANSI
Rafael Leao, Milan formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Abdullah Kavukcu, Rafael Leao transferi için İtalya'da! pic.twitter.com/QO7CYyW9CN https://t.co/Qwn25Rbe2g
— Sporx (@sporx) August 28, 2026