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Galatasaray'dan KAP: Rafael Leao

Galatasaray, Rafael Leao'nun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 13:44 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 13:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan KAP: Rafael Leao
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Galatasaray, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'nun transferi için oyuncu ve kulübü Milan ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY'DAN KAP

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ifadesi kullanıldı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'dan Abdullah Kavukcu, Rafael Leao transfer için cuma gecesi İtalya'ya gitti. Portekizli yıldız oyuncu, cumartesi günü İstanbul'a gelecek. 27 yaşındaki futbolcunun saat 16.00 sularında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

TRANSFERİN ŞARTLARI



Galatasaray


Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyecek.

Rafael Leao, Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak. Portekizli yıldız yıllık net 12 milyon euro ve bonuslar kazanacak.

OSIMHEN ETKİSİ

Rafael Leao'nun Galatasaray tercihinde Victor Osimhen de etkili oldu. Osimhen, Portekizli yıldızı telefonla aradı ve Galatasaray için ikna etti.

GALATASARAY İÇİN AÇIKLAMA

İstanbul'a gelmek için yola çıkan Leao, İtalya'da havalimanındaki açıklamasında, "Galatasaray için imzalamaktan çok mutluyum. Kariyerimin yeni ve önemli bir bölümü başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmaktan çok memnunum. Orada iyi işler başarabiliriz." dedi.

RAFAEL LEAO AÇIKLADI

Rafael Leao, Milan'ın cuma gecesi Venezia ile oynadığı maçın ardından, "Yarın Milano'dan ayrılıyorum." dedi.

Abdullah Kavukcu, Rafael Leao transferi için İtalya'da!




SEZON PERFORMANSI

Rafael Leao, Milan formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı. 

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