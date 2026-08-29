Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine, Gremio forması giyen Gabriel Mec geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRT Spor'un haberine göre Gabriel Mec, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.
Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Gremio yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirerek genç ofansif orta saha oyuncusunun transfer şartları hakkında bilgi aldı.
YÖNETİM SICAK BAKIYOR
Sarı-lacivertli yönetimin, potansiyeliyle dikkat çeken Brezilyalı futbolcunun transferine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Gremio yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirerek genç ofansif orta saha oyuncusunun transfer şartları hakkında bilgi aldı.
YÖNETİM SICAK BAKIYOR
Sarı-lacivertli yönetimin, potansiyeliyle dikkat çeken Brezilyalı futbolcunun transferine olumlu yaklaştığı ifade edildi.