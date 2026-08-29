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Fenerbahçe'ye sürpriz wonderkid önerisi: Gabriel Mec

Fenerbahçe, menajerler aracılığıyla önerilen Gremio'nun genç yıldızı Gabriel Mec için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetimin, transfer şartları araştırılan 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya sıcak baktığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 14:19 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 14:29
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye sürpriz wonderkid önerisi: Gabriel Mec
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine, Gremio forması giyen Gabriel Mec geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRT Spor'un haberine göre Gabriel Mec, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Gremio yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirerek genç ofansif orta saha oyuncusunun transfer şartları hakkında bilgi aldı.

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, potansiyeliyle dikkat çeken Brezilyalı futbolcunun transferine olumlu yaklaştığı ifade edildi.





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