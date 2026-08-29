Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 30 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynayacakları karşılaşmayla 67. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki takım arasında ligde daha önce oynanan 66 müsabakada Fenerbahçe 36, Samsunspor ise 12 kez galip geldi. 18 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 113 gol kaydederken, Samsunspor 62 golle karşılık verdi.
İki takım arasındaki son 5 lig karşılaşmasının 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, 2 kez geriye düşmesine rağmen uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE SAMSUN'DA ZORLANIYOR
Fenerbahçe ile Samsunspor, lig tarihinde Samsun'da 33 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçlarda sarı-lacivertliler 13 galibiyet elde ederken, Samsunspor 10 kez 3 puana uzandı. 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Fenerbahçe, Samsun'da oynanan lig maçlarında 49 gol atarken kalesinde 41 gol gördü.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı galibiyetlerinden birini 1993-1994 sezonunda aldı. Sarı-lacivertli ekip, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 8-1 kazandı.
Samsunspor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında elde etti. Kırmızı-beyazlılar, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan bu iki lig maçını da 4-0 kazandı.
Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 113 gol kaydederken, Samsunspor 62 golle karşılık verdi.
İki takım arasındaki son 5 lig karşılaşmasının 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, 2 kez geriye düşmesine rağmen uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE SAMSUN'DA ZORLANIYOR
Fenerbahçe ile Samsunspor, lig tarihinde Samsun'da 33 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçlarda sarı-lacivertliler 13 galibiyet elde ederken, Samsunspor 10 kez 3 puana uzandı. 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Fenerbahçe, Samsun'da oynanan lig maçlarında 49 gol atarken kalesinde 41 gol gördü.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı galibiyetlerinden birini 1993-1994 sezonunda aldı. Sarı-lacivertli ekip, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 8-1 kazandı.
Samsunspor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında elde etti. Kırmızı-beyazlılar, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan bu iki lig maçını da 4-0 kazandı.