1. Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. ADO Antalya Stadyumu'ndaki maçı Sarıyer, 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Antalyaspor, 45. dakikada Ensar Buğra Tivsiz ile 1-0 öne geçti. Sarıyer, bu gole 60. dakikada penaltıdan Batuhan Kör ile cevap verdi. Konuk ekip Sarıyer, 81. dakikada Furkan Gedik'in golüyle maçı 2-1 kazandı.
Ev sahibi Antalyaspor, Güray Vural'ın 61. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, 3 puanda kaldı. Sarıyer ise 7 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Antalyaspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Sarıyer, evinde Pendikspor'u konuk edecek.
Ev sahibi Antalyaspor, Güray Vural'ın 61. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, 3 puanda kaldı. Sarıyer ise 7 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Antalyaspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Sarıyer, evinde Pendikspor'u konuk edecek.