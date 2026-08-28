28 Ağustos
Gençlerbirliği-Erzurumspor
1-1
28 Ağustos
Keçiörengücü-Ümraniye
2-2
28 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
1-1
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
1-2
28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
2-0
28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
5-1
28 Ağustos
C.Palace-M.City
1-4
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
3-2
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
1-090'
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
2-0
28 Ağustos
Lille-PSG
2-2
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
2-3
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
0-4

Sarıyer, Antalya'da kazandı

1. Lig'de Sarıyer, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 23:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sarıyer, Antalya'da kazandı
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1. Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. ADO Antalya Stadyumu'ndaki maçı Sarıyer, 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Antalyaspor, 45. dakikada Ensar Buğra Tivsiz ile 1-0 öne geçti. Sarıyer, bu gole 60. dakikada penaltıdan Batuhan Kör ile cevap verdi. Konuk ekip Sarıyer, 81. dakikada Furkan Gedik'in golüyle maçı 2-1 kazandı.

Ev sahibi Antalyaspor, Güray Vural'ın 61. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, 3 puanda kaldı. Sarıyer ise 7 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Antalyaspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Sarıyer, evinde Pendikspor'u konuk edecek.

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