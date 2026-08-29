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Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu: Oppong kararı

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 16:47 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 17:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu: Oppong kararı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong ilk kez takımla çalıştı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli takımın idmanı, 2 grup halinde 5'e 2 pas çalışmalarıyla sürdü.

Fenerbahçe, dinlenmeye yönelik çalışmalar, taktiksel ve bireysel provalarla antrenmanı noktalandı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli kafile, akşam saatlerinde Samsun'a gidecek.

KAMP KADROSU

Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli oldu.





Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric



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