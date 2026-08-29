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Bayer Leverkusen'e ilk hafta şoku!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Bayer Leverkusen, Bundesliga'da ilk hafta büyük bir şok yaşadı. Leverkusen, ilk haftada ligin yeni ekiplerinden Elversberg'e deplasmanda 3-2 kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 18:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayer Leverkusen'e ilk hafta şoku!
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Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Bayer Leverkusen, Elversberg ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Leverkusen, Elversberg karşısında büyük bir şok yaşadı ve sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligin yeni ekibi Elversberg'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Lukas Petkov, 9. dakikada Cole Campbell ve 46. dakikada David Mokwa Ntusu attı.

Konuk ekip Bayer Leverkusen'in golleri ise 3-0'dan sonra geldi. Leverkusen'de 77. dakikada Patrik Schick ve 90+1. dakikada Christian Kofane ağları havalandırdı.

Bu sonucun ardından Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Elversberg, lige 3 puanla başladı. Bayer Leverkusen, ligin ilk haftasında puanla tanışamadı.

Elversberg, ligin gelecek haftasında Mönchengladbach ile deplasmanda puan mücadelesi verecek. Bayer Leverkusen, sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.



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