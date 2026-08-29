Galatasaray'dan yeniden Youssouf Fofana hamlesi!

Galatasaray'da Rafael Leao transferinin ardından gözler kadroya yapılacak diğer takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, transfer dönemi bitmeden orta saha bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

FOFANA İÇİN TEKLİF YAPILDI





Galatasaray'dan bu doğrultuda Youssouf Fofana için önemli bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, AC Milan forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.





Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fofana, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Milan ise sarı-kırmızılıların teklifini değerlendiriyor.





GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR





Galatasaray'ın geçmiş transfer dönemlerinde de ilgilendiği Fofana'nın, sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.





FOFANA'YA 5.5 MİLYON EURO









Öte yandan Calcio Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Youssouf Fofana'ya yıllık 5.5 milyon euro maaş teklif etti.

LEMINA KARARI FOFANA'YA BAĞLI





Fofana transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'da kadro planlamasında da değişiklik yaşanacak. Sarı-kırmızılılar, Fofana'nın transferi tamamlanırsa Lemina'yı ya UEFA ana listesine bildirmeyecek ya da oyuncuyla yollarını ayıracak.





BU SEZON ŞANS BULAMADI





Fofana, Ruben Amorim yönetimindeki Milan'da bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.





MILAN İLE SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



