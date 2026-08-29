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Galatasaray'dan yeniden Youssouf Fofana hamlesi!

Galatasaray, Milan forması giyen Youssouf Fofana için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunurken, Fransız orta saha oyuncusu sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 19:04 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 19:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan yeniden Youssouf Fofana hamlesi!
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Galatasaray'da Rafael Leao transferinin ardından gözler kadroya yapılacak diğer takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, transfer dönemi bitmeden orta saha bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

FOFANA İÇİN TEKLİF YAPILDI

Galatasaray'dan bu doğrultuda Youssouf Fofana için önemli bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, AC Milan forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fofana, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Milan ise sarı-kırmızılıların teklifini değerlendiriyor.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın geçmiş transfer dönemlerinde de ilgilendiği Fofana'nın, sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

FOFANA'YA 5.5 MİLYON EURO



Galatasaray


Öte yandan Calcio Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Youssouf Fofana'ya yıllık 5.5 milyon euro maaş teklif etti.

LEMINA KARARI FOFANA'YA BAĞLI

Fofana transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'da kadro planlamasında da değişiklik yaşanacak. Sarı-kırmızılılar, Fofana'nın transferi tamamlanırsa Lemina'yı ya UEFA ana listesine bildirmeyecek ya da oyuncuyla yollarını ayıracak.

BU SEZON ŞANS BULAMADI

Fofana, Ruben Amorim yönetimindeki Milan'da bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.

MILAN İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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