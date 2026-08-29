Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen yabancı oyunculardan biri olan Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, Faslı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 45 maçta süre bulan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 4 asist yaptı. Amrabat, geçen sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçirmişti.
2.1 MİLYON EUROLUK ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ
Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin feshiyle ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'den olan 2.1 milyon euroluk alacağından vazgeçerek sözleşmesini feshettiği belirtildi.
YENİ ADRESİ AJAX OLUYOR
Fenerbahçe'den ayrılan Amrabat, Hollanda'ya transfer oluyor. Romano'nun haberine göre, Ajax, Amrabat ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 45 maçta süre bulan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 4 asist yaptı. Amrabat, geçen sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçirmişti.
2.1 MİLYON EUROLUK ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ
Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin feshiyle ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'den olan 2.1 milyon euroluk alacağından vazgeçerek sözleşmesini feshettiği belirtildi.
YENİ ADRESİ AJAX OLUYOR
Fenerbahçe'den ayrılan Amrabat, Hollanda'ya transfer oluyor. Romano'nun haberine göre, Ajax, Amrabat ile anlaşmaya vardı.