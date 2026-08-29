GALATASARAY GÖZTEPE CANLI ÝZLE ÞÝFRESÝZ (GS GÖZTEPE)
Galatasaray Göztepe maçý þifresiz bein sports 1 yayýný | beIN Sports 1'den canlý izlenebilecek olan Galatasaray Göztepe maçýnýn kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray Göztepe maçý ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ýþte Galatasaray Göztepe maçý canlý yayýn izleme detaylarý
Ýki ekip, ligde Ýstanbul'da 33. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ýn galibiyetlerde 21-3 üstünlüðü bulunuyor. Ýstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanýrken, Galatasaray 55, Göztepe 19 gol attý.
Galatasaray, iç sahadaki son 11 maçý kazandý
Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasýnda oynadýðý son 11 maçtan da galip ayrýldý. Ýstanbul'un sarý-kýrmýzýlý ekibi, söz konusu karþýlaþmalarda rakibini beþ kez 3-1, ikiþer defa 1-0 ve 2-1'lik skorlarla maðlup etti. Galatasaray, ayrýca birer kez 2-0 ve 4-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayý baþardý.
Galatasaray, Göztepe'yi konuk ettiði son 17 lig maçýnda yenilmedi
Ýstanbul'un sarý-kýrmýzýlý ekibi, Ýzmir temsilcisini aðýrladýðý son 17 lig maçýnda maðlubiyet yaþamadý. Göztepe'ye iç sahada son olarak 1972-1973 sezonunda 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasýnda rakibini ligde konuk ettiði 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldý. Bu maçlarda rakibinin filelerini 38 kez havalandýran Galatasaray, kalesinde 11 gol gördü.
Galatasaray, rakibiyle oynadýðý son 9 maçtan galibiyetle ayrýldý
Galatasaray, Göztepe ile oynadýðý son 9 Süper Lig maçýný kazandý. Ýstanbul'un sarý-kýrmýzýlý ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasýnda 3-1 kazandýðý maçla baþlayan süreçte rakibini ligde üst üste 9 kez maðlup etti. Söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 24 kez havalandýran Galatasaray, 9 golü kalesinde gördü.
Farklý skorlar
Taraflar arasýnda geride kalan 64 lig maçýnda en farklý skorlarý Galatasaray elde etti. "Cimbom", 1978-1979 sezonunda Ýstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise Ýzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise rakibi karþýsýnda en fazla 2 farklý galibiyet elde etti.
GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasýnda Göztepe'yi aðýrlayacak. RAMS Park'taki müsabaka saat 21.30'da baþlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI ÖNCESÝ FORM DURUMLARI
Ligde sezonun ilk maçýnda konuk ettiði Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarý-kýrmýzýlýlar, sonraki müsabakasýnda Erzurumspor FK'yi deplasmanda 4-0 yendi. Galatasaray, topladýðý 4 puanla ligin üçüncü haftasýna averajla ikinci sýrada girdi. Göztepe ise Süper Lig'in ilk haftasýnda konuk olduðu Samsunspor ile 3-3 berabere kaldý. Sonraki hafta sahasýndaki maçta Gençlerbirliði'ne 1-0 yenilen Ýzmir ekibi, 1 puanla 14. sýrada yer aldý.
Göztepe: Gugeshashvili, Taha Altýkardeþ, Ege Yýldýrým, Bokele, Arda Okan, Matos, Miroshi, Cherni, Efkan, Henrique, Armstrong.
Osimhen, 2 maçta 4 gol attý
Galatasaray'ýn Nijeryalý yýldýzý Victor Osimhen, ilk iki haftada kaydettiði gollerle dikkati çekti. Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK filelerini 2'þer kez havalandýran Osimhen, ilk iki maçta takýmýnýn attýðý 6 golün 4'ünü kaydetti. Nijeryalý yýldýz, ayrýca Süper Lig'de çýktýðý son 14 maçta 16 gol attý.
Batrakov taraftarýn karþýsýna çýkacak
Galatasaray'ýn yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, sarý-kýrmýzýlýlardaki ilk maçýna çýkmaya hazýrlanýyor. Rusya'nýn Lokomotiv Moskova takýmýndan 25 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaþýndaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçýna Göztepe karþýsýnda çýkacak.
Ligde son 36 iç saha maçýnda maðlup olmadý
Galatasaray, ligdeki son 36 iç saha maçýnda yenilmedi. Sahasýndaki son maðlubiyetini 19 Mayýs 2024'te Fenerbahçe ile oynadýðý karþýlaþmada yaþayan sarý-kýrmýzýlýlar, sonraki lig mücadelelerinde 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldý.
GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI GOLLERÝ
65. maç olacak
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 65. kez karþý karþýya gelecek. Ýki takým arasýnda geride kalan 64 maçtan 39'unu Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandý. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandý. Atýlan gollerde de Galatasaray'ýn Göztepe'ye 105-47 üstünlüðü bulunuyor.
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