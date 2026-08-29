Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynayacağı karşılaşmaların tarihleri ve saatleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın lig aşamasındaki fikstürü netleşti.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 17 Eylül'de sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü şu şekilde:
- 17 Eylül: Marsilya (İç saha) - 21.00
- 15 Ekim: Hoffenheim (Deplasman) - 21.00
- 22 Ekim: Crystal Palace (İç saha) - 21.00
- 5 Kasım: Celtic (Deplasman) - 21.00
- 26 Kasım: Hapoel Beer-Sheva (İç saha) - 18.45
- 10 Aralık: Bayer Leverkusen (Deplasman) - 21.00
- 21 Ocak: Union Saint-Gilloise (İç saha) - 18.45
- 28 Ocak: Omonia (Deplasman) - 21.00