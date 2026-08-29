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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 21:35 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 21:39
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın lig aşamasındaki fikstürü netleşti.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 17 Eylül'de sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü şu şekilde:

  • 17 Eylül: Marsilya (İç saha) - 21.00
  • 15 Ekim: Hoffenheim (Deplasman) - 21.00
  • 22 Ekim: Crystal Palace (İç saha) - 21.00
  • 5 Kasım: Celtic (Deplasman) - 21.00
  • 26 Kasım: Hapoel Beer-Sheva (İç saha) - 18.45
  • 10 Aralık: Bayer Leverkusen (Deplasman) - 21.00
  • 21 Ocak: Union Saint-Gilloise (İç saha) - 18.45
  • 28 Ocak: Omonia (Deplasman) - 21.00




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