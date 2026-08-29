Portekiz Ligi'nin 4. haftasında Porto, Academico Viseu deplasmanına konuk oldu. Porto, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Porto'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Andre Silva, 20. dakikada Gabri Veiga ve 38. dakikada William attı.
Konuk ekip Porto'da milli futbolcu Deniz Gül, karşılaşmayı kulübede tamamladı.
Bu sonucun ardından Porto, 4 hafta sonunda 12 puana ulaştı. Academico ise 2 puanda kaldı.
Porto, ligin gelecek haftasında sahasında Moreirense'yi ağırlayacak. Academico, Gil Vicente deplasmanına gidecek.
Konuk ekip Porto'da milli futbolcu Deniz Gül, karşılaşmayı kulübede tamamladı.
Bu sonucun ardından Porto, 4 hafta sonunda 12 puana ulaştı. Academico ise 2 puanda kaldı.
Porto, ligin gelecek haftasında sahasında Moreirense'yi ağırlayacak. Academico, Gil Vicente deplasmanına gidecek.