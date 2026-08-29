Bursaspor'dan lider Kayseri'ye darbe!

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Kayserispor, Bursaspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı.
Mücadelede ilk golü Kayserispor'dan Florent Hasani, 31. dakikada penaltıdan kaydetti.
İlk yarı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Bursaspor 58. dakikada Kelechi Iheanacho'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Dakikalar 77'yi gösterdiğinde ise Alperen Babacan, Bursaspor'u öne geçiren golü attı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Bursaspor oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde ilk 3 maçını kazanan Kayserispor, ilk yenilgisini aldı ve 9 puanda kaldı. 4 maçta 3. galibiyetini alan Bursaspor da 9 puana ulaştı.
Kayserispor maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken, aynı sayıda maç oynayan Bursaspor ise averaj farkıyla 2. sırada konumlandı.
Ligin 5. haftasında Kayserispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bursaspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
Mücadelede ilk golü Kayserispor'dan Florent Hasani, 31. dakikada penaltıdan kaydetti.
İlk yarı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Bursaspor 58. dakikada Kelechi Iheanacho'nun penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Dakikalar 77'yi gösterdiğinde ise Alperen Babacan, Bursaspor'u öne geçiren golü attı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Bursaspor oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde ilk 3 maçını kazanan Kayserispor, ilk yenilgisini aldı ve 9 puanda kaldı. 4 maçta 3. galibiyetini alan Bursaspor da 9 puana ulaştı.
Kayserispor maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken, aynı sayıda maç oynayan Bursaspor ise averaj farkıyla 2. sırada konumlandı.
Ligin 5. haftasında Kayserispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bursaspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.