Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.





"İKİNCİ TOPLARI ALIRSANIZ ÇOK FAZLA POZİSYONA GİRİYORSUNUZ"

Okan Buruk, Göztepe'nin oyun yapısına dikkat çekerek, "Özellikle takımımızın geçen haftaki oyunu ve skoru... İlk hafta çok ürettik, 2 gol attık, 2 gol yedik. Geçen hafta daha az ürettik, daha az pozisyon verdik. 4-0 kazandık. 2-0'dan sonra oyun rölantiye dönmüştü. Aynı 11'le başladık. Orta sahayı kalabalık tutmak istedik. Göztepe'nin uzun paslar sonrası ikinci topları aldıktan sonra hücum ediyorlar. Önde 2 iyi oyuncuyla oynuyorlar, onun arkasında 1 oyuncu var. Göztepe'yi bu anlamda güçlü kılan şeyler uzun top ve ikinci toplar. İkinci topları alırsanız çok fazla pozisyona giriyorsunuz." dedi.





"LİDERLİĞİ ELE GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Göztepe'nin geçen sezonun iyi takımlarından biri olduğunu belirten Buruk, "Geçen senenin iyi takımlarından biri Göztepe, çok güçlü bir takımdı. Savunmada eksikleri var. Hücumda hem başlayan hem bekleyen 2'şer forvetleri var. Kendi işimize, kendi galibiyetimize odaklanıyoruz. Liderliği ele geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





"ALEKSEY BUGÜN SÜRE ALACAK"

Yeni transfer Aleksey'in takıma hızlı şekilde adapte olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Yeni transferlerimiz geliyor. Aleksey geldi. Kulübemizden gelecek çok güçlü bir oyuncu ortaya çıktı. Teknik kapasitesi, bitiriciliği çok yüksek. Elimizde olmayan oyuncu tipiydi. Maçın devamında kullanacağız. Hızlıca geldi, takım çabuk kabul etti. Biz ona saha içi saha dışı iyi ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Çok genç bir oyuncu, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Bugün süre alacak." şeklinde konuştu.





"LEAO TRANSFERİ ÖNEMLİYDİ"

Leao transferinin kulüpteki havayı değiştirdiğini belirten Buruk, "Leao transferi önemliydi. Taraftarımız yüzü gülerek stadyuma geldi. Son haftalardaki en kötü şey, takım ve kulüp üzerindeki negatif havaydı. Yeni gelen transferlerle dağıttı. Skorlarla bunu artırmamız gerekiyor." dedi.





"EN GÜÇLÜ TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonluk hedeflerinin değişmediğini vurgulayan Okan Buruk,sözlerini sarf etti.