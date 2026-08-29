29 Ağustos
Galatasaray-Göztepe
0-012'
29 Ağustos
Konyaspor-Kocaelispor
1-2
29 Ağustos
Gaziantep FK-Rizespor
0-116'
29 Ağustos
Kayserispor-Bursaspor
1-2
29 Ağustos
İstanbulspor-Karagümrük
1-1
29 Ağustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
0-015'
29 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
0-015'
29 Ağustos
Elversberg-Leverkusen
3-2
29 Ağustos
FC Köln-Hoffenheim
3-2
29 Ağustos
Mainz 05-Paderborn
0-0
29 Ağustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
3-0
29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
3-3
29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
2-0
29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
1-1
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-1
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
0-2
29 Ağustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-184'
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
22:30
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
0-3
29 Ağustos
Monza-Udinese
2-3
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
2-1
29 Ağustos
Juventus-Parma
0-01'
29 Ağustos
Strasbourg-Lens
2-1
29 Ağustos
Auxerre-Angers
0-02'
29 Ağustos
Brest-Toulouse
0-02'
29 Ağustos
Lorient-Troyes
0-01'
29 Ağustos
Lyon-Le Havre
0-01'

Galatasaray'da Batrakov kararı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Aleksey Batrakov, Göztepe maçına yedekler arasında yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 20:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Batrakov kararı
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Galatasaray'da yeni transfer Aleksey Batrakov, Göztepe maçında kulübede yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Göztepe maçında ilk 11'de Batrakov'a şans vermedi ve Rus futbolcu kulübede yer aldı.

Galatasaray'da bir diğer yeni transfer Lesley Ugochukwu da Göztepe maçında ilk 11'de yer almadı.

Galatasaray'ın Göztepe maçında ilk 11'i






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