Galatasaray'da yeni transfer Aleksey Batrakov, Göztepe maçında kulübede yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Göztepe maçında ilk 11'de Batrakov'a şans vermedi ve Rus futbolcu kulübede yer aldı.
Galatasaray'da bir diğer yeni transfer Lesley Ugochukwu da Göztepe maçında ilk 11'de yer almadı.
Galatasaray'ın Göztepe maçında ilk 11'i
Galatasaray'da bir diğer yeni transfer Lesley Ugochukwu da Göztepe maçında ilk 11'de yer almadı.
Galatasaray'ın Göztepe maçında ilk 11'i