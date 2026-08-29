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Union Berlin-E. Frankfurt
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B. Dortmund-Hamburger SV
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29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
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29 Ağustos
Bournemouth-Everton
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Levante-Real Betis
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Real Sociedad-Espanyol
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29 Ağustos
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21:45
29 Ağustos
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29 Ağustos
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Borussia Dortmund, sezona galibiyetle başladı!

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hamburg'u 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 21:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund, sezona galibiyetle başladı!
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Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hamburg ile karşılaştı. Borussia Dortmund, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sehrou Guirassy ve 45. dakikada kendi kalesine Sebastiaan Bornauw attı.

Dortmund'da Samuele Inacio, 77'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, sezona 3 puanla başladı. Hamburg ise sezonun ilk haftasında puan alamadı.

Ligin gelecek haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Hamburg, evinde Mainz'i ağırlayacak.

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