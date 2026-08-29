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Filenin Efeleri, yarı finalde kaybetti

20. Akdeniz Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, yarı finalde Fransa'ya 3-2 mağlup olarak finale yükselme şansını kaybetti. Filenin Efeleri, üçüncülük maçında İtalya-Yunanistan yarı finalinin kaybedeni ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 21:40
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Filenin Efeleri, yarı finalde kaybetti
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 20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Erkek Milli Voleybol Takımı, yarı final maçında Fransa'ya 3-2 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, Palamazzola Spor Salonu'ndaki yarı final maçında Fransa ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada ilk seti 25-21 kaybeden ay-yıldızlılar, ikinci seti 25-23 alırken, üçüncü seti de 25-18 Fransa kazandı. Dördüncü seti 25-23 almayı başaran milli takım, karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Son seti 15-10 kaybeden milli takım, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Erkek Milli Voleybol Takımı, İtalya-Yunanistan maçının kaybedenine karşı yarın TSİ 15.00'te bronz madalya maçına çıkacak.

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